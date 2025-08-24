Burriana organiza la primera Entrada de Peñas Infantil en las fiestas de la Misericordia

El Ayuntamiento de Burriana celebrará el próximo 29 de agosto a las 19.00 h la primera edición de la Entrada de Peñas Infantil, que partirá desde la plaça 9 d'Octubre. El evento seguirá el itinerario habitual y contará con charanga y animación para los más pequeños, aunque a diferencia de la versión adulta prescindirá del agua para garantizar la comodidad y seguridad de los participantes.

Esta iniciativa supone una novedad en las fiestas de la Misericordia 2025, que ofrecerán una programación variada y pensada especialmente para los niños y sus familias. Entre el 29 de agosto y el 13 de septiembre, las calles de la ciudad se llenarán de talleres, música, teatro, espectáculos de magia, actividades taurinas y tradiciones locales.

Batalla de Flores como broche final

Las propuestas infantiles concluirán el sábado 13 de septiembre a las 18.45 h, con la celebración de la tradicional Batalla de Flores, acompañada de un pa i porta y diferentes actividades dirigidas a los más pequeños.

La concejal de Fiestas, Paloma Boix, ha subrayado que "la programación de fiestas de este año lo tiene todo para que nadie se quede en casa. Nos hemos volcado en ofrecer una experiencia inolvidable para todos, con especial atención en los niños, como demuestra la organización de la primera Entrada de Peñas para que ellos también sientan la magia de nuestras tradiciones".

Boix ha añadido que esta primera edición está pensada para que puedan participar "familias con niños de todas las edades, incluso con carritos, al prescindir del agua, lo que garantiza su comodidad y seguridad". Además, ha remarcado que "queremos que Burriana sea el punto de encuentro de todas las familias, atrayendo a visitantes de otros municipios para que vivan y compartan con nosotros lo mejor de nuestra cultura".