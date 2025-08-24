Nules honra a Sant Bartomeu con misa, procesión y toda una semana festiva

Nules ha vivido este domingo su día de fiesta mayor con la celebración de la festividad de Sant Bartomeu, patrón de la localidad, en una jornada marcada por la tradición y la gran participación vecinal.

El programa ha incluido la misa solemne, con la asistencia de las autoridades locales, la reina de la Vila, Laura Gómez, y las damas de su corte de honor, Ioana Rodríguez, dama de la Caixa Rural, y Noelia González, del raval de Sant Xotxim. La cita se ha completado con la procesión, en la que han participado las comisiones de fiestas y numerosos vecinos que han salido a la calle para venerar al patrón.

Imagen de las festeras en el momento de la procesión por las calles del municipio. / MEDITERRÁNEO

Las fiestas patronales del municipio continuarán durante toda la semana con un amplio abanico de propuestas para todos los públicos. Entre ellas destacan los actos taurinos, que se celebrarán cada día, y el sopar de germanor, previsto para este lunes, en el que se espera la participación de alrededor de 4.000 personas.

Además, el programa incluye citas tradicionales como la Nit de la Ronda, la desfilada de disfresses, el baile para la gente mayor y diversas actividades infantiles. La música también tendrá un papel destacado con el esperado concierto del grupo Efecto Pasillo, que actuará el próximo sábado 30 de agosto y se perfila como uno de los momentos más multitudinarios de las fiestas.

Carácter familiar

Este año, los festejos en honor a Sant Bartomeu refuerzan el carácter familiar y participativo de la programación, que busca llegar a todas las generaciones y convertir a Nules en un punto de encuentro cultural y social durante estos días grandes.

La agenda festiva se prolongará hasta el próximo fin de semana con más propuestas para vecinos y visitantes. Con todo, vecinos y visitantes encaran unos días con un programa cargado de actividades para todos.