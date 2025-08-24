Nules prioriza el PGOU y aplaza pedir la protección para la antigua estación de Moncofa

La antigua estación de Moncofa es de este municipio por el nombre, pero no por su ubicación, dado que se encuentra en el término municipal de Nules, razón por la que cualquier iniciativa para su protección debe impulsarla este Ayuntamiento. En el 2021, el alcalde de la localidad, David García, anunció el inicio de los trámites para solicitar su declaración como Bien de Relevancia Local (BRL). Cuatro años después, ese trámite no se ha completado.

Lo que sí hizo el gobierno de García en ese momento fue impedir su demolición. La empresa pública Adif solicitó formalmente una licencia de obras para derribar la estructura, abandonada desde que hace 20 años se construyera la nueva estación, también en este término municipal. Nules denegó esa petición, y el alcalde abogó por su protección, respaldado por un informe del Colegio de Arquitectos de Castellón y por la Fundación Goerlich, que aplaudió la medida.

Al preguntarle sobre el estado de la tramitación del BRL que anunció en el 2021, David García explicó ayer que el departamento de Urbanismo está centrado en la modificación del PGOU, que acabará siendo la base para defender no solo la preservación de esta construcción de 1934, sino también de les casetes de la playa.

Recursos finitos

El mandatario nulense argumenta que «los recursos humanos de Urbanismo son finitos» y en estos momentos, en la localidad «hay otras prioridades».

Para avanzar en la declaración de BRL, el Ayuntamiento debe solicitarlo formalmente a la Conselleria de Cultura con un acuerdo plenario, que debe ir acompañado de un informe con los fundamentos para merecer esa protección, y ese paso todavía no se ha dado.

Así sucedió en el caso de les casetes de la playa, con una petición que fue denegada varias veces, pero que tras ser alegada con numerosos apoyos de especialistas, en abril de este año recibió el sí de Patrimonio. Una aprobación condicionada a que Nules modifique su PGOU, para incluir estas viviendas en el Catálogo de Bienes Protegidos, un listado en el que, previsiblemente, se incorporará la estación de Moncofa.

Premiado y abandonado

Así las cosas, en este singular edificio se van a conjugar dos situaciones paradójicas. La administración pública, la única con capacidad para tomar medidas que garanticen su conservación, no ha hecho ningún avance en ese sentido; mientras que el Colegio de Arquitectos de Castellón ha decidido concederle una distinción que reconoce sus valores históricos, patrimoniales y constructivos.

Como avanza ayer Mediterráneo, el colectivo profesional ha concedido a esta infraestructura la distinción DOCOMOMO, con la que se destaca, a nivel internacional, la importancia de construcciones o lugares del Movimiento Moderno, del que la estación de Moncofa se considera un referente.

Desde Compromís Moncofa lamentan que «tenemos un tesoro arquitectónico que nadie ha sabido respetar ni cuidar»; y piden una intervención pública decidida.