Onda reafirma su solidaridad con 553 donantes de sangre en cinco meses

El Centro de Salud de Onda ha recopilado los datos de las campañas realizadas durante los primeros cinco meses de 2025, en los que un total de 553 ondenses participaron en las donaciones de sangre. De ellos, 493 lograron completar la donación, lo que ha permitido mantener los niveles necesarios de sangre y hemoderivados para intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos y situaciones de emergencia.

Además, en este mismo periodo se contabilizaron 31 nuevos donantes, un dato que refleja un creciente compromiso social entre los vecinos y refuerza la posición de Onda como uno de los municipios más solidarios de la provincia, según los datos de Sanitat.

Agradecimiento de la alcaldesa Carmina Ballester

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado la implicación de la ciudadanía: “La respuesta y la solidaridad de los vecinos en cada donación es admirable”. La primera edil también ha querido poner en valor la labor de los profesionales sanitarios y del voluntariado: “Extiendo mi reconocimiento a todo el personal sanitario y a los voluntarios que, con su dedicación, convierten las donaciones en una realidad que salva vidas”.

En 2024 se alcanzaron un total de 891 donantes, una cifra que ya marcaba un aumento respecto al año anterior y que confirma una tendencia positiva que se espera mantener en este 2025.

Próxima jornada de donación

La próxima cita con la donación de sangre en Onda tendrá lugar el viernes 29 de agosto, en el Centro de Salud I, en horario de 16.30 a 20.30 horas.