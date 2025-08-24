Susto en los 'bous al carrer': Un hombre embriagado resulta volteado por el toro embolado en Forcall
Según testigos, los colaboradores taurinos habían sacado en varias ocasiones al hombre, pero consiguió volver a entrar sin ser detectado
Nuevo susto en los bous al carrer de Castellón. En la noche del sábado, durante la celebración del toro embolado en Forcall, un varón fue volteado por el astado (tal y como se puede ver en el vídeo que encabeza la noticia) tras acceder en estado de embriaguez al recinto taurino.
Según testigos, los colaboradores taurinos habían sacado en varias ocasiones al hombre, que presentaba claros síntomas de intoxicación etílica. No obstante, consiguió volver a entrar sin ser detectado. Poco después, el toro emprendió la embestida y el individuo, sin realizar intento alguno de esquivar al animal, fue violentamente volteado. Afortunadamente, las lesiones sufridas no revistieron gravedad.
Atendido por los servicios médicos
El herido fue atendido de inmediato por los servicios médicos, aunque mostró escasa disposición a seguir sus indicaciones e incluso abandonó las dependencias sanitarias por voluntad propia.
Este tipo de incidentes pone de relieve la necesidad de extremar la vigilancia en los festejos y recuerda que no todas las personas están en condiciones de participar en actos de riesgo como los taurinos.
