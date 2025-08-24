Vall d’Alba disfruta de un multitudinario encierro de seis toros cerriles de Partido de Resina

Vall d’Alba ha vivido este domingo una de las jornadas más destacadas y concurridas de sus fiestas patronales, con el tradicional encierro de seis toros cerriles que, en esta ocasión, han llegado desde la prestigiosa y centenaria ganadería Partido de Resina, un hierro con gran historia en el panorama taurino nacional.

Desde primera hora de la mañana, las calles del municipio se han llenado de vecinos y visitantes que no han querido perderse este evento, considerado por muchos como una de las citas taurinas más relevantes de la comarca. La expectación era máxima y se ha podido sentir en cada rincón, desde los vallados de madera instalados para garantizar la seguridad hasta las terrazas de los bares, que lucían repletas de aficionados esperando el momento de la suelta.

Los seis astados de Partido de Resina han iniciado el recorrido desde el corro hasta la plaza de toros, acompañados por un nutrido grupo de corredores que han afrontado con valentía el trazado de casi un kilómetro. Una carrera muy limpia y rápida, en la que los astados han discurrido agrupados y sin incidencias. El tramo más impresionante, como cada año, ha sido la larga recta de más de 800 metros por la avenida Castelló, donde la velocidad de los toros y la destreza de los mozos han hecho vibrar al público.

La alcaldesa de Vall d'Alba y presidenta de la Diputación, Marta barrachina, junto a otros políticos provinciales / Mediterráneo

Declaraciones de Marta Barrachina, alcaldesa de Vall d'Alba

Marta Barrachina, alcaldesa de Vall d’Alba, ha subrayado la relevancia de este encierro dentro de las fiestas patronales y ha destacado que “la presencia de Partido de Resina en nuestras calles supone un salto de calidad para el programa taurino, ya que es un privilegio contar con una ganadería de tanto renombre y poder ofrecer a los aficionados un espectáculo único que conjuga tradición, emoción y excelencia”.

Además de agradecer a la organización del encierro su “impecable trabajo”, Barrachina ha valorado el “impacto positivo que este evento genera, puesto que este tipo de festejos no solo preservan nuestra identidad cultural, sino que también atraen a miles de visitantes que llenan nuestras calles y contribuyen a dinamizar la economía local, haciendo que Vall d’Alba se consolide a su vez como un referente en el calendario taurino provincial y autonómico”.

Junto a los cerriles, la jornada también ha incluido la suelta y exhibición de toros y vacas, además de la actuación del grupo Rumbología en la calle Artista Juan Ripollés, donde el ambiente festivo se ha prolongado hasta altas horas.

En la plaza Mayor, la madrugada ha estado marcada por el talento local con una nueva edición del concurso Tu cara me suena, con una edición especial del certamen con motivo de la conmemoración del Centenario de Vall d’Alba, que ha llenado el escenario de humor, imitaciones y aplausos del público. Una cita que se ha completado con un bingo y la macro discomóvil The End.

Las fiestas continuarán el lunes 25 de agosto con un emotivo homenaje a las personas de mayor edad de la localidad, en reconocimiento a su papel como guardianes de la historia y las tradiciones de Vall d’Alba. Mientras que, en lo referente al programa taurino, la Asociación Cultural Taurina Valldalbense será la encargada de patrocinar la exhibición de vacas cerriles, en este caso de las ganaderías Virgen María y Tornay, un acto muy esperado por los aficionados.