Almassora da un paso contra el ruido del polígono del Serrallo y acude al Consell Jurídic Consultiu

El Ayuntamiento de Almassora ha solicitado al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana una consulta facultativa sobre las dudas que genera la aplicación del decreto ley 6/2025 referido a medidas urgentes en materia de intervención administrativa ambiental y cómo afecta a la relación del polígono industrial El Serrallo con las urbanizaciones residenciales limítrofes.

La alcaldesa, María Tormo, expone que al acudir a este organismo de expertos se sigue la hoja de ruta marcada en la defensa de los intereses de Almassora y de todos los vecinos de la playa que residen en las inmediaciones del polígono petroquímico, ubicado en el término municipal de Castelló.

Previamente, ya se había remitido una petición al Defensor del Pueblo para que interponga un recurso al Constitucional al considerar que el nuevo decreto vulnera el derecho a la salud y al medio ambiente. La preocupación municipal nace del establecimiento de una zona de transición entre dos usos, lo que podría perjudicar a los vecinos afectados por la contaminación acústica procedente de la actividad industrial.

Esta medida podría implicar que las empresas del Serrallo podrían acogerse a la exención que contempla la normativa para no verse obligadas a reducir el ruido externo hasta conseguir los límites fijados para las zonas residenciales, pudiendo sobrepasar niveles de ruido que hasta ahora eran ilegales.

La alcaldesa defiende que «no me cansaré de reclamar, por todas las vías que estén al alcance del Ayuntamiento, medidas justas y equitativas para los almassorins. Vamos a seguir vigilantes, como lo hemos estado siempre. No vamos a bajar la guardia. Aquel que provoca molestias debe poner las medidas correctoras y compensatorias necesarias para paliarlas».

Antecedentes

Como indican desde el Ayuntamiento, en el documento remitido al Consell Jurídic Consultiu se exponen los antecedentes de esta problemática, que se remonta a hace mucho tiempo atrás y que se traduce en molestias vecinales provocadas por la contaminación acústica y de olores. Esta situación ha provocado la existencia de numerosas denuncias y quejas por parte de los vecinos de la zona residencial.

El papel del consistorio ha consistido en exigir «en todo momento, a las administraciones competentes la imposición de medidas correctoras a las industrias causantes del ruido».

El Ayuntamiento solicita de manera recurrente la imposición de medidas correctoras a los causantes del ruido y el cumplimiento de los niveles sonoros correspondientes

Según el equipo de gobierno, desde el Ayuntamiento se han realizado, a lo largo de los años, numerosas actuaciones, como dar traslado de todas las denuncias y quejas presentadas por los vecinos a las administraciones competentes para exigir su actuación, pidiendo la imposición de medidas correctoras a los causantes del ruido y cumplimiento de los niveles sonoros correspondientes.

Otra de las acciones es la realización de mediciones sonométricas por parte de la Policía Local en los distintos focos de ruido para observar el cumplimiento de los niveles sonoros establecidos en la normativa, y se ha contratado a ingenierías externas para reforzar esas evidencias, dando traslado de los resultados a las administraciones competentes.

De forma complementaria, el Ayuntamiento fórmula «todo tipo de alegaciones o aportaciones en los trámites de información pública o audiencia llevados a cabo por la conselleria competente» con ocasión de revisiones o modificaciones de los instrumentos de intervención ambiental otorgados a las industrias del Serrallo, exigiendo en todos ellos la imposición de medidas correctas.

¿Qué estaba antes?

Como ya avanzó Mediterráneo, en el escrito remitido al Consell Jurídic Consultiu, se argumenta con un informe técnico que lo avala, que «la zona de uso residencial colindante con el Serrallo estaba legalmente implantada con anterioridad a la instalación de las industrias que integran dicho polígono».

La alcaldía plantea la mencionada consulta facultativa «para saber o conocer cuál es la zona de transición que no aparece delimitada o definida en la norma, por lo que nos encontramos ante una indefinición que provoca una gran indefensión para los vecinos de la zona residencial de Almassora afectando esto a su derecho a la salud y al descanso». Porque la norma basa la excepción en la existencia de una zona de transición en la que se exime del cumplimiento de los niveles de recepción externos de la zona más sensible.

El Ayuntamiento también quiere saber si la exención del cumplimiento de los niveles de ruido más restrictivos, los que afectan a áreas residenciales, se aplican únicamente en la zona de transición que debería haber quedado delimitada o si eso significa que en dicha zona se aplican los niveles de recepción externos propios del uso dominante industrial.

Por último, se aspira a clarificar cómo se verificará el cumplimiento de las condiciones que deberán acreditar las empresas o industrias para que les sea posible la aplicación de la excepción prevista en la norma.