Borriol inicia a lo grande sus fiestas patronales
Vecinos y visitantes pueden visitar, hasta el próximo domingo, las exposición 'Les Ermites', del pintor Toro Tribal
Los vecinos de Borriol están viviendo ya de lleno los actos de sus fiestas patronales en honor a Sant Bartomeu y Sant Roc, que arrancaron el viernes con la tradicional Crida en la plaza de la Font y con, entre otras citas, la inauguración de la exposición de pintura taurina Les Ermites, en la que se exponen obras del pintor cuyo nombre artístico es Toro Tribal. La muestra puede visitarse en el número 8 de la calle Ximén Pérez d’Arenós hasta el 31 de agosto, de 18.00 a 21.00 horas.
Música, pólvora, gastronomía y, por supuesto, el bou de carrer marcan unos festejos sobre los que la edila del área, Silvia Llorens, destaca la alta participación. «El ambiente es inmejorable», asevera. También destaca la gran acogida de todos los actos.
Reflejo de unión
Por su parte, el alcalde, Hèctor Ramos, incide en que «las fiestas son un reflejo de la unión y la ilusión de nuestro pueblo». Y hace hincapié en que «estamos viviendo unos días llenos de alegría, tradición y hermandad, y eso nos llena de orgullo. Seguiremos trabajando para que cada año sean aún más especiales».
