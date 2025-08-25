Burriana velará por la prevención de las agresiones con un 'Espai segur' en sus fiestas patronales
Ponen a disposición del público en general pulseras centinela y tapas para cerrar los vasos para evitar el vertido de sustancias estupefacientes
En el transcurso de las fiestas patronales de la Misericordia de Burriana, el público en general tendrá a su disposición un Espai Segur, impulsado por el Ayuntamiento de Burriana, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, en colaboración con la Unidad de Igualdad y la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas. En él se informará y se concienciará a la ciudadanía sobre la prevención de agresiones sexuales y el consumo de tóxicos.
Desde el equipo de gobierno detallan que esta iniciativa «forma parte de una campaña integral destinada a promover unas fiestas seguras y saludables para todos los vecinos».
El Espai Segur estará ubicado en la acera del Mercat los días 30 de agosto, 5 y 6 de septiembre, en horario de 20:00 a 00:00 horas. Está previsto que el personal realice visitas itinerantes a las peñas para acercarles la información de forma directa.
El programa incluirá una actividad especial el sábado 30 de agosto, de 22:00 a 00:00 horas, cuando se instalará una barra de cócteles sin alcohol, para mostrar que la diversión saludable es posible y accesible para todos.
Como medida de seguridad adicional, el Ayuntamiento ha adquirido pulseras centinela y unas tapas para cerrar los vasos destinadas a detectar y evitar la presencia de sustancias estupefacientes. Estas pulseras estarán disponibles en el Espai Segur y en las oficinas de la Policía Local y la Guardia Civil. Las peñas que hayan firmado el compromiso de adherirse a la campaña, declarando sus casales como zonas libres de agresiones y consumo, tendrán a su disposición material promocional.
La concejala de Servicios Sociales, Isabel Monfort, destaca la importancia de esta iniciativa y agradece «profundamente el compromiso de las peñas que se han sumado a esta campaña. Su colaboración es fundamental para construir unas fiestas donde todos podamos disfrutar con seguridad y respeto».
