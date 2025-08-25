Burriana velará por la prevención de las agresiones con un 'Espai segur' en sus fiestas patronales

Ponen a disposición del público en general pulseras centinela y tapas para cerrar los vasos para evitar el vertido de sustancias estupefacientes

Las autoridades muestran el material editado en Burriana para abogar por unas fiestas seguras.

Las autoridades muestran el material editado en Burriana para abogar por unas fiestas seguras. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Burriana

En el transcurso de las fiestas patronales de la Misericordia de Burriana, el público en general tendrá a su disposición un Espai Segur, impulsado por el Ayuntamiento de Burriana, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, en colaboración con la Unidad de Igualdad y la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas. En él se informará y se concienciará a la ciudadanía sobre la prevención de agresiones sexuales y el consumo de tóxicos.

Desde el equipo de gobierno detallan que esta iniciativa «forma parte de una campaña integral destinada a promover unas fiestas seguras y saludables para todos los vecinos».

El Espai Segur estará ubicado en la acera del Mercat los días 30 de agosto, 5 y 6 de septiembre, en horario de 20:00 a 00:00 horas. Está previsto que el personal realice visitas itinerantes a las peñas para acercarles la información de forma directa.

El programa incluirá una actividad especial el sábado 30 de agosto, de 22:00 a 00:00 horas, cuando se instalará una barra de cócteles sin alcohol, para mostrar que la diversión saludable es posible y accesible para todos.

Como medida de seguridad adicional, el Ayuntamiento ha adquirido pulseras centinela y unas tapas para cerrar los vasos destinadas a detectar y evitar la presencia de sustancias estupefacientes. Estas pulseras estarán disponibles en el Espai Segur y en las oficinas de la Policía Local y la Guardia Civil. Las peñas que hayan firmado el compromiso de adherirse a la campaña, declarando sus casales como zonas libres de agresiones y consumo, tendrán a su disposición material promocional.

La concejala de Servicios Sociales, Isabel Monfort, destaca la importancia de esta iniciativa y agradece «profundamente el compromiso de las peñas que se han sumado a esta campaña. Su colaboración es fundamental para construir unas fiestas donde todos podamos disfrutar con seguridad y respeto».

