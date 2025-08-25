'Chanclas y tapas', una ruta por la gastronomía más popular en Peñíscola

El próximo día 1 de septiembre empieza en Peñíscola la 18ª edición de la Ruta Gastronómica Chanclas y Tapas, en la que durante una semana, catorce bares, restaurantes y cafeterías ofrecerán dos tapas a concurso, lo que suma veintiocho propuestas culinarias que optan a premio.

Desde el Ayuntamiento detallan que quienes quieran participar en la ruta pueden recoger uno de los 20.000 folletos que se han preparado e ir, local por local, degustando y disfrutando cada tapa, a un precio de 4 euros, incluida una consumición.

Al finalizar la ruta, si se visita la Oficina Central de Información Turístico para rellenar un formulario sobre calidad y en el que podrán valorar las tapas, se entregará un regalo, junto con un par de chanclas.

Los organizadores remarcan que «esta ruta es uno de los claros ejemplos con los que se puede observar que la iniciativa privada, respaldada por el empresariado local y por la administración, puede dar lugar a resultados excelentes».

En las ediciones anteriores participaron una media de doce locales cada año, los cuales sirvieron, de media, 600 tapas por ruta; pasando de las 1.800 tapas servidas en 2006 (225 tapas por local y en la edición del 2019 se sirvieron 8.115 (901 tapas/local) siendo la media de tapas más alta de todas las ediciones. En el 2024 se sirvieron 7.360 tapas con una media de 669 tapas por local.

El éxito lo corroboran las encuestas de satisfacción, las cuales arrojan «resultados excelentes durante los últimos 5 años», indican, dado que más del 90% de los clientes que realizan la ruta valoran la iniciativa como muy buena o buena.

El alcalde, Andrés Martínez, añade que es «un éxito compartido, que pone de relieve el esfuerzo y dedicación de todos y cada uno de los restauradores participantes que, durante los primeros días de septiembre, se unen en esta propuesta apetecible y desenfada; un extraordinario aperitivo antes de nuestras queridas fiestas patronales».

Patrocinador oficial

Las Bodegas Familia Martínez Bujanda siguen apostando como patrocinadores principales de la ruta. Cinco bodegas conforman esta marca: Finca Valpiedra (DOCa Rioja), Finca Antigua (DO La Mancha), Finca Montepedroso (DO Rueda), Viña Bujanda (DOCa Rioja) y Cosecheros y Criadores (Vinos de la Tierra de Castilla), todas ellas con un denominador común, como destacan desde la organización, «la elaboración de vinos a partir de viñedos propios, pero con la diversidad y riqueza de zonas muy diferentes de cultivo».

Para conocer más detalles sobre la propuesta gastronómica de cada local y los premios a los que se puede optar, las personas interesadas pueden consultar la página web de Chanclas y Tapas.