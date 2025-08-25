La ladera del castillo inicia su metamorfosis para el 'Central Park' de Onda: Obras este año y 2,7 millones de inversión

La transformación de la ladera sur del Castillo de las 300 Torres ya tiene fecha de inicio. El Ayuntamiento de Onda ha abierto la licitación de las obras del proyecto turístico ‘El jardín de las mil y una noches’, con una inversión de 2,69 millones de euros financiados con fondos europeos Next Generation. Si se cumplen los plazos previstos, los trabajos podrán arrancar antes de que finalice este año, con un tiempo de ejecución máximo de seis meses.

La intervención supone la mayor subvención europea obtenida por el municipio en toda su historia, un hito que permitirá recuperar un espacio hasta ahora desaprovechado y transformarlo en un pulmón verde para la ciudad.

La alcaldesa, Carmina Ballester, subrayó la trascendencia de la actuación: “Con este proyecto damos un paso histórico para abrir el Castillo de Onda al mundo, haciéndolo más accesible, sostenible y atractivo para los ondenses y para quienes nos visitan”. Y añadió: “Estamos aprovechando de la mejor manera los fondos europeos para transformar nuestra ciudad y garantizar que nuestro patrimonio sea también motor de futuro”.

Contenido del proyecto

El plan incluye la construcción de una pasarela elevada que completará el recorrido perimetral del Castillo y ofrecerá vistas panorámicas únicas sobre la ciudad y su entorno natural. La actuación contempla también la creación de senderos, zonas de descanso y áreas ajardinadas, que serán reforestadas con especies autóctonas para reforzar la biodiversidad y favorecer la integración paisajística.

Además de la nueva infraestructura verde, el proyecto incorpora la restauración de la Torre Albarrana y del Lienzo de muralla carlista, dos elementos patrimoniales de gran valor histórico cuya conservación quedará consolidada.

Un plan de ciudad

‘El jardín de las mil y una noches’ se enmarca en el ambicioso proyecto del Central Park o Pulmón Verde, que el Ayuntamiento considera el gran emblema de la legislatura. La actuación sobre la ladera sur del Castillo constituye la primera fase de este plan estratégico. Posteriormente, se ejecutará el Rooftop 360º Campaneta, una iniciativa orientada a ofrecer nuevas perspectivas de la ciudad y su entorno. En fases sucesivas se abordarán también la eliminación de la curva de la calle Ingeniero Echegaray y la creación de los jardines de Campaneta, completando así una red de espacios verdes conectados al patrimonio histórico.

Licitación abierta

Las empresas interesadas en ejecutar las obras ya pueden presentar sus propuestas. El plazo permanecerá abierto hasta el 8 de septiembre a las 14.00 horas, y toda la documentación técnica y administrativa está disponible en el perfil del contratante municipal.

Con este calendario, el Ayuntamiento confía en adjudicar las obras durante el otoño, lo que permitirá que la transformación de la ladera sur comience antes de que termine el año. Una vez finalizados los trabajos, Onda contará con un nuevo espacio verde que, según el equipo de gobierno, marcará un antes y un después en la relación de la ciudad con su castillo.