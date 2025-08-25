La lucha de Orpesa contra el ‘top manta’ suma 21.000 decomisos este verano

Orpesa encara la recta final del verano con un balance contundente en la lucha contra el top manta. Desde el inicio de la temporada estival, la Policía Local y la Guardia Civil han desplegado operativos periódicos en los paseos marítimos que han permitido incautar más de 21.000 artículos falsificados. Bolsos, monederos, ropa deportiva, calzado, relojes, gafas, bisutería y perfumes forman parte del género retirado de la vía pública, en una campaña que ha golpeado con dureza a la venta ambulante ilegal en el municipio.

Uno de los mayores golpes llegó el 1 de agosto, con un operativo conjunto en el paseo de Morro de Gos que se saldó con la intervención de más de 12.000 artículos falsificados, tras controles de acceso a la localidad e identificaciones de vendedores callejeros.

En paralelo, en las últimas semanas, la Policía Local decomisó otros miles de productos, entre ellos 212 bolsos y monederos de reconocidas marcas, que engrosan la cifra total de más de 21.000 objetos retirados este verano, en la campaña de esta temporada.

El alcalde y concejal de Policía, Rafael Albert, incide en que «es la prueba del trabajo de la Policía Local que cada verano se enfrenta al problema de la venta ilegal en las playas». Y añade que «es un problema difícil de erradicar en verano en las poblaciones turísticas». «La Policía Local de Orpesa está actuando en colaboración con la Guardia Civil montando dispositivos en estos meses, a los cuales les agradezco el esfuerzo y la implicación», manifiesta el primer edil.

Ordenanza municipal

Las actuaciones policiales se desarrollan bajo la cobertura de la ordenanza municipal reguladora de la venta no sedentaria, que tipifica las infracciones por ejercerla sin autorización. En los casos de falsificación de primeras marcas, además, se aplican los artículos 270 y siguientes del Código Penal, de delitos contra la propiedad industrial.

Las incautaciones proceden tanto del abandono de los productos por parte de los vendedores al detectar presencia policial como de sanciones administrativas. Posteriormente, el material se traslada a un vertedero autorizado, donde se destruye y recicla con el correspondiente certificado.

Precisamente, el pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Orpesa destruyó más de 12.000 artículos falsificados incautados durante el 2024, en un proceso realizado en un vertedero controlado.

Con el mes de agosto a punto de concluir, no se descarta que se realicen nuevos operativos a finales de mes o en septiembre, antes de cerrar la temporada. El objetivo es combatir una actividad ilegal que perjudica al comercio, a los consumidores y a la economía local.