Nules convoca a 5.000 personas en el popular y multitudinario ‘tombet’

La cita gastronómica más multitudinaria y con más tradición en Nules, ha movilizado este lunes a unas 5.000 personas, atraídas por el reclamo, siempre atractivo, de compartir mesa, mantel y ambiente festivo en el Sopar de Germanor de tombet de bou que organiza el Ayuntamiento con la colaboración de Mediterráneo.

Un acto exigente desde el punto de vista organizativo, que invita a recordar un elemento vertebral de las fiestas, pues tiene que ver con el antes y después de cada evento: el trabajo de la brigada municipal.

Ramón Lucas, concejal de Servicios Públicos, es muy reivindicativo respecto a la función del personal de la brigada estos días. «Más que estos días, desde que empezaron las fiestas en la playa y hasta octubre, cuando acaben las patronales de la Soledat», detalla.

La brigada está formada por 18 personas, para 14 de las cuales, este agosto no es sinónimo de vacaciones, sino de todo lo contrario. De hecho, el trabajo se multiplica exponencialmente. Lucas explica que las tareas especiales comienzan una semana antes de las fiestas y acaban una después. «Quitan el mobiliario público del recinto taurino, colocan barreras, montan el corro, tapan la fuente, protegen los espacios públicos de la Vila, tapan los imbornales, reparten vallas, preparan todo el entorno del mesón, señalizan calles para las orquestas y discomóviles, habilitan puntos de luz... es un no parar», enumara el concejal.

La filosofía que marca su trabajo es que «las cosas tienen que estar hechas cuando la gente las necesita» y así, parece que todo suceda con naturalidad, porque tiene que ser así, aunque solo es posible por todas las horas de trabajo invisible que hay antes, durante y después de cada actividad.

«Independientemente de la concejalía que organice, todo acaba ejecutándolo la brigada» y esa es la razón por la que apuesta por la creación «de una comisión de fiestas, implicada al 100% en la organización», lo que facilitaría mucho las labores organizativas. Porque, aunque si surgen necesidades del día a día de cualquier municio «acudimos», lo cierto es que es irremediable aplazar sus verdaderas funciones, «y eso si no pasa nada más», como en septiembre del 2023, cuando Nules sufrió un desastroso reventón térmico en plena organización de la Fira Agrícola, que obligó a la brigada a casi adquirir el don de la ubicuidad.

Otro día de ‘bous al carrer’

Es la brigada la que coordina, por poner otro ejemplo, la colocación de los cadafales en la plaza e instalar las protecciones que dependen del Ayuntamiento. Y así, un día como el de este lunes, con el sopar de germanor y el tercer toro del programa, su trabajo ha vuelto a ir a más.

La peña El Bou ha sido la encargada de patrocinar a un ejemplar de Aldeanueva, que como sucedió con su hermano de ganadería del sábado, ha tenido algunos detalles, pero ha dedicado buena parte de su exhibición a pasearse por el recinto sin atender demasiado a los rodaors.

Especial mención merece el encardador, Jose Martínez, hijo de una leyenda viva de los bous al carrer en Nules, Pepe Bomba, que a fin de completar su misión con éxito, resguardado en un cadafal, ha sabido ganarle con temple el espacio al toro, rematando el anudado con la mano en el morro del animal. El público ha reconocido su desempeño con un aplauso.