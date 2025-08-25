Programación oficial de las fiestas de la Misericòrdia de Burriana 2025: Todos los actos

Burriana encara la cuenta atrás para sus fiestas de la Misericòrdia 2025. Toros, gastronomía, música y actividades infantiles protagonizan las jornadas festivas en la localidad. Esta es la programación oficial:

MARTES 26 DE AGOSTO

De 18.00 h a 24.00 h Montaje de cadafales 2ª jornada. Este día harán el montaje los cadafales de la plaza Major.

MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO

11.00 h Primera revisión de cadafales y barreras particulares.

19.00 h «Burriana en el recuerdo». Inauguración de la exposición de fotografía taurina de los fotógrafos hermanos Navarro en el Casino de la Sociedad Centro España. La exposición se podrá visitar a lo largo de toda la semana de fiestas. Organiza la Federación Taurina de Burriana.

JUEVES 28 DE AGOSTO

19.00 h Montaje de escaleras.

VIERNES 29 DE AGOSTO

Del 29 de agosto al 28 de septiembre, exposición del Concurso de Minifallas de la falla Barri d’Onda en el CMC la Mercé. Inauguración sábado 30 de agosto a las 12.00 h. Del 29 de agosto al 28 de septiembre, exposición «Interiores», de Sandra Valls, al CMC la Mercé. Inauguración sábado 30 de agosto a las 12.00 h.

11.00 h Segunda revisión de cadafales.

14.00 h Inauguración del Mesón del Vino y de la Tapa, en la Terrassa Payà con actuación de la batucada CMA.

17.00 h Organizada por la peña La Desfalcà, X Opening Party con el patrocinio de Saoco Club (c/ les Placetes).

18.30 h Tardeo con el grupo Quimbala, en la c/ Sant Vicent esquina con c/ Mare de Déu del Roser. Organiza peña La Bota.

19.00 h Entrada de peñas infantil con animación y charanga desde la plaza del Nou d'Octubre hasta la plaza Major.

19.00 h Discomóvil con un grupo y DJ, en la c/ Maestrat. Organizan las peñas La Apalancà y Sense trellat.

19.00 h Inicio de la novena a la Virgen de la Misericordia en la basílica del Salvador. Cada día hasta el 7 de septiembre.

19.30 h Misa en la basílica del Salvador.

20.00 h Entrada de peñas con charanga, desde la plaza Nou d’Octubre y por el itinerario habitual. Posteriormente, desde el balcón del Ayuntamiento, inicio de las fiestas con pregoneras y “L’Esclafit”.

23.30 h Burriana Remember Fest Misericordia Edition, con Miguel Serna, Monica X y DJ Josvi, en la plaza de José Iturbi. Organiza el Magnífico Ayuntamiento. Entrada gratuita.

00.00 h Actuación del grupo Five. Organiza la peña Passem de Mogudes. En la c/ els Arbrets.

00.30 h Carpa de la festa: • Dumore, • Lowline, • Marcoins

SÁBADO 30 DE AGOSTO

De 08.00 h a 10.00 h VI Concurso de Pesca al “Rall”, en la playa del Arenal frente a los chiringuitos.

09.30 h Almuerzo popular de “tombet de bou”, en la c/ Barranquet. Organiza la peña Els Braus.

10.00 h XII edición del Memorial Asunción Enrique de Ajedrez, frente al Centro Municipal de Cultura la Mercé.

12.00 h Inauguración de la exposición del Concurso de Minifallas de la Falla Barri d'Onda en el Centro Municipal de Cultura la Mercé.

12.00 h Inauguración de la exposición «Interiores», de Sandra Valls, en el Centro Municipal de Cultura la Mercé.

13.00 h ENCIERRO de toros de La Espuela y vacas de corro. Recorrido c/ Misericordia, plaza el Pla de Sant Blai, c/ Barranquet. Patrocinado por la peña Els Braus. Colabora el Magnífico Ayuntamiento. A continuación, EXHIBICIÓN de toros y vacas de corro. El recinto de la exhibición solo constará de las dos plazas de cadafales. Patrocina la peña Els Braus.

17.00 h Vuelta a los bares de Burriana. Organiza la peña Ha Tuke Tinporta. Inscripciones en el local de la peña (c/ Sant Josep, 19) o a través de algún miembro de la peña.

18.00 h TORO de la ganadería de Adolfo Martín, número 10, guarismo 9 y de nombre Aviador. Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento. Salida desde la plaza Major. A continuación, TORO de la ganadería de Hermanos Tornay, número 78, guarismo 1 y de nombre Capricho. Patrocinado por la peña Dones del Bou. Salida desde la plaza Major. A continuación, EXHIBICIÓN DE VAQUILLAS de Hermanos Infantes. El recinto de la exhibición de vaquillas solo constará de las dos plazas de cadafales.

De 18.00 h a 22.30 h “Fira del coent” en la plaza de la Mercé. Organiza el Magnífico Ayuntamiento de Burriana, Concejalía de Turismo.

18.30 h Tardeo de rumba con Una y nos vamos y El Colmao. Plaza José Iturbi. Organiza el Magnífico Ayuntamiento.

18.30 h Tardeo con el DJ Víctor Capella, en la c/ Sant Vicent esquina con la c/ Mare de Déu del Roser. Organiza peña La Bota.

18.30 h Bravos Fest. Actuaciones de Rumba Sierra y El Showman del Serrucho. Posteriormente remember con DJ Sorret (Yucas) y Sorret jr. Organiza la peña Els Braus en la c/ la Carrera.

18.30 h Juegos de madera infantiles, en la plaza de la Mercé. Organiza el Magnífico Ayuntamiento.

19.00 h Rosario y novena en la basílica del Salvador.

19.30 h Misa en la basílica del Salvador.

De 20.00 a 00.00 h Espacio Seguro (atención de agresiones sexuales y prevención del consumo de sustancias). Estará ubicado en el entorno de la plaza la Mercé. Además, en el Espacio Seguro pondremos a disposición de la ciudadanía pulseras de detección de sumisión química.

De 22.00 a 00.00 h Barra de cócteles sin alcohol. Estará ubicada en el entorno de la plaza la Mercé. Organiza la Unidad de Igualdad y la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas.

23.30 h TORO EMBOLADO de la ganadería de Adolfo Martín, número 103, guarismo 9 y de nombre Verduras. Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento. Embolada desde la plaza El Pla a cargo de la cuadrilla El Salao.

23.59 h Actuación de Rumba 13, en la c/ Sant Germà, 15 bajo. Organiza la peña Després del pet, llimonà de paperet.

00.00 h Discomóvil organizada por la peña La Bota, en la c/ Sant Vicent esquina con c/ Mare de Déu del Roser.

00.00 h Discomóvil con el DJ Sergio Ramia por el X aniversario de la peña La Castanyà, en la c/ Juanito Varea.

00.30 h Carpa de la festa: • Bumbum, • Font, • Carles Carbonell.

DOMINGO 31 DE AGOSTO

De 10.00 a 14.00 h Trofeo provincial de “Galotxa” Misericordia 2025 (en el Trinquete Municipal).

10.30 h ENCIERRO CAMPERO. Recorrido: lecho del río, c/ Misericòrdia, c/ Barranquet, plaza el Pla, plaza Major. A continuación, EXHIBICIÓN DE VAQUILLAS Y TORO de la ganadería de Nacho Claramonte. El recinto de la exhibición solo constará de las dos plazas de cadafales.

18.00 h TORO de la ganadería Peñajara, número 17, guarismo 0 y de nombre Saltarín. Patrocinado por las peñas El Bou y El Bou de France. Salida desde la plaza Major. A continuación, TORO de la ganadería Montalvo, número 3, guarismo 0 y de nombre Sabroso. Patrocinado por las peñas El Bou y El Bou de France. Salida desde la plaza Major. A continuación, EXHIBICIÓN DE VAQUILLAS de Hermanos Infantes. El recinto de la exhibición solo constará de las dos plazas de cadafales.

18.30 h Bingo musical infantil en la plaza de José Iturbi. Organiza el Magnífico Ayuntamiento.

19.00 h Rosario y novena en la basílica del Salvador.

19.30 h Misa en la basílica del Salvador.

23.30 h TORO EMBOLADO de la ganadería Peñajara, número 17, guarismo 0 y de nombre Saltarín. Patrocinado por las peñas El Bou y El Bou de France. Embolada desde la plaza Major desde los corrales del Museu del Bou. Embolada a cargo de la cuadrilla Virgen del Carmen. A continuación, TORO EMBOLADO de la ganadería Sonia González, número 28, guarismo 5 y de nombre Iris. Patrocinado por las peñas El Bou y El Bou de France. Embolada desde la plaza Major.

00.30 h Carpa de la festa: • Rubén Márquez, • Manuel Hidalgo

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE

17.00 h Inauguración de la exposición de los trabajos realizados por el alumnado de bolillos y pintura del Centro Social de Caja Rural Burriana.

18.00 h TORO de la ganadería Arcadio Albarrán, número 64, guarismo 1 y de nombre Colombiano. Patrocinado por la peña L’Alternativa. Salida desde la plaza Major. A continuación, TORO de la ganadería José Manuel Sánchez, número 8, guarismo 0 y de nombre Potrero. Patrocinado por la peña La Finquita. Salida desde la plaza Major. A continuación, EXHIBICIÓN DE VAQUILLAS de La Espuela. El recinto de la exhibición de vaquillas solo constará de las dos plazas de cadafales.

19.00 h Rosario y novena en la basílica del Salvador.

19.30 h Misa en la basílica del Salvador.

22.00 h ENCIERRO INFANTIL con carretones embolados por la vila del toro a cargo de la compañía Bou per la Vila. El primer encierro empezará desde la calle el Barranquet. Patrocinado por el Ayuntamiento de Burriana.

23.30 h ENCIERRO DE TOROS EMBOLADOS de la ganadería La Espuela. Recorrido: c/ Misericòrdia, plaza del Pla de Sant Blai, c/ Barranquet, vila del toro. Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento. Embolada a cargo de Hermanos Batalla. A continuación, TORO EMBOLADO de la ganadería de La Espuela. Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento. Embolada desde la plaza el Pla a cargo de la cuadrilla Virgen del Carmen.

23.30 h Actuación de Quimbala en el Mesón del Vino y de la Tapa.

00.30 h Carpa de la festa: • Marcoins, • Yoko

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

18.00 h TORO de la ganadería Domínguez Camacho, número 43, guarismo 1 y de nombre Desaprensivo. Patrocina el Magnífico Ayuntamiento. Salida desde la plaza el Pla. A continuación, EXHIBICIÓN DE VAQUILLAS de Hermanos Bellés. El recinto de la exhibición de vaquillas solo constará de las dos plazas de cadafales.

18.30 h Concierto de rock infantil con el grupo Los Intensos, en la plaza de José Iturbi. Organiza el Magnífico Ayuntamiento.

19.00 h Rosario y novena en la basílica del Salvador.

19.30 h Misa en la basílica del Salvador.

23.30 h TORO EMBOLADO de la ganadería Domínguez Camacho, número 43, guarismo 1 y de nombre Desaprensivo. Patrocina el Magnífico Ayuntamiento. Embolada desde la plaza el Pla a cargo de la cuadrilla De Taurinas Maneras.

00.30 h Carpa de la festa: • Nacho Carregui, • Sergio Ramia.

MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE

11.30 h Concurso infantil de dibujo taurino en grandes dimensiones con tizas de colores. Organiza Federación Taurina de Burriana, en la c/ Major.

11.30 h Taller infantil de confección de divisas. Aprende a realizar o crear tu divisa con tus colores preferidos. Organiza Federación Taurina de Burriana, en la c/ Major.

19.00 h ENCIERRO INFANTIL. Encierro taurino infantil a cargo del grupo Bou per la Vila. Se realizarán cuatro encierros y concurso de recortes por el recinto de los cadafales. Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento.

19.00 h Rosario y novena en la basílica del Salvador.

19.30 h Misa en la basílica del Salvador.

20.00 h Actuación del grupo Mocedades en la plaza José Iturbi. Habrá sillas para los asistentes hasta completar el aforo.

21.00 h Popular Fiesta de las Paellas para que cada peña realice su paella en su local.

22.30 h Taller infantil de emboladores. Aprende a crear unas bolas de embolar y conoce todos los aparatos necesarios. Impartido por las cuadrillas El Salao, Emboladors Batalla, Jóvenes del Carmen y Taurinas Maneras. Organiza Federación Taurina de Burriana, en la plaza Major.

23.00 h Maraya Xiqui. Emboladas infantiles. Se embolarán cuatro carretones de la compañía Bou per la Vila. Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento. Colabora la Federación Taurina de Burriana, en la plaza el Pla.

23.30 h Actuación de Alejandro Díaz en el Mesón del Vino y de la Tapa. Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento.

00.30 h Carpa de la festa: • Rubén Márquez, • Manuel Hidalgo

JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE

Desde el jueves 4 hasta el miércoles 10 de septiembre, en el Mercado Municipal, exposición de la Escritora del año 2025, Maria Beneyto. Patrocinada por la Academia Valenciana de la Lengua.

18.00 h TORO de la ganadería Montes de Oca, número 64, guarismo 9 y de nombre Juanín. Patrocinado por la peña El Tercio. Salida desde la c/ Major. A continuación, TORO de la ganadería Antonio Bañuelos, número 3, guarismo 0 y de nombre Hierbamate. Patrocinado por la peña Va de bous. Salida desde la plaza Major. A continuación, EXHIBICIÓN DE VAQUILLAS de Laura Parejo. El recinto de la exhibición de vaquillas solo constará de las dos plazas de cadafales.

18.00 h Concurso infantil de allioli organizado por la peña Ha Tuke Tinporta. Inscripciones en la peña o a través de un miembro de la peña (c/ Sant Josep, 13). Al finalizar el concurso infantil, tendrá lugar el concurso adulto.

18.30 h III Festival de magia, en la plaza de José Iturbi. Organiza el Magnífico Ayuntamiento.

19.00 h Rosario y novena en la basílica del Salvador.

19.30 h Misa en la basílica del Salvador.

20.00 h “Pa i porta” con bingo para la 3.ª edad en el Llar Fallero. Entradas disponibles a partir del 18 de agosto en departamento de Servicios Internos del Ayuntamiento. Actuación del grupo Twin’s.

00.00 h VAQUILLAS ENFUNDADAS de la ganadería de Hermanos Infantes. Patrocinadas por el Magnífico Ayuntamiento. Colabora la peña Aficionats al Corro. El recinto de la exhibición solo constará de las dos plazas de cadafales.

00.30 h Carpa de la festa: • Patiwi, • Yoki, • Lowline.

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

18.00 h TORO de la ganadería Victorino Martín, número 64, guarismo 1 y de nombre Matinal. Patrocinado por la peña Jóvens del Bou. Salida desde la plaza Major. A continuación, TORO de la ganadería Guerrero y Carpintero, número 6, guarismo 1 y de nombre Habilidoso. Patrocinado por la peña Les Bourrianeres. Salida desde la plaza Major. A continuación, EXHIBICIÓN DE VAQUILLAS de La Espuela. El recinto de la exhibición de vaquillas solo constará de las dos plazas de cadafales.

18.00 h En la plaza de la Mercé, actuación en directo del grupo flamenco Marisma Rumba. Al finalizar el grupo, discomóvil con los DJ’s Xay, Víctor Capella, Marcoins y Rubén Márquez. Organizan las peñas El Tercio y La Finquita.

18.30 h En la plaza de la Mercé, feria kermesse. Organiza el Magnífico Ayuntamiento.

19.00 h JB Fest XX Aniversario. Flamenco-pop y música actual con el grupo Quimbala y el DJ Sergio Ramia. Organiza peña Jóvens del Bou, en el Camí d’Onda (pabellón de la música).

19.00 h Fiesta tropical organizada por la peña Xe que plou!, en la c/ Vall d'Uixó.

19.00 h Rosario y novena en la basílica del Salvador.

19.30 h Misa en la basílica del Salvador.

De 20.00 a 00.00 h Espacio Seguro (atención a agresiones sexuales y prevención del consumo de sustancias). Estará ubicado en el entorno de la plaza de la Mercé. Además, en el Espacio Seguro pondremos a disposición de la ciudadanía pulseras de detección de sumisión química.

23.00 h En la la peña Ha Tuke Tinporta (plaza Sant Josep), duelo de DJ’s con Xay & Indu.

23.30 h TORO EMBOLADO de corro de la ganadería de Germán Vidal, número 27, guarismo 1 y de nombre Desconocido. Patrocinado por la peña Un bou més. Embolada desde la plaza Major a cargo de la cuadrilla El Salao. A continuación, TORO EMBOLADO de la ganadería Herederos de Don José Cebada Gago, número 92, guarismo 8 y de nombre Berrinche. Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento. Embolada desde la plaza el Pla a cargo de la cuadrilla De Taurinas Maneras.

00.00 h JB Fest XX Aniversario. Remember de reggaeton con los DJ’s Clare Apir y Font. Organiza peña Jóvens del Bou, en el Camí d’Onda (pabellón de la música).

00.30 h Concierto de Bombai en la plaza José Iturbi.

00.30 h Carpa de la festa: • Jberen, • Sergio Ramia, • Nacho Carregui

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

13.00 h EXHIBICIÓN DE VAQUILLAS Y TORO de corro de la ganadería de Luis López. El toro saldrá desde la plaza el Pla. Patrocinado por la peña Amics Els Serrano. El recinto de la exhibición solo constará de las dos plazas de cadafales.

18.00 h TORO de la ganadería El Pilar, número 12, guarismo 1 y de nombre Intruso. Patrocinado por la Penya de Penyes. Salida desde la plaza el Pla con la tradicional entrada con caballos. A continuación, TORO de la ganadería Herederos de Don José Cebada Gago, número 21, guarismo 0 y de nombre Primillo. Patrocinado por la peña Els Braus. Salida desde la plaza Major. A continuación, EXHIBICIÓN DE VAQUILLAS de Guillamón. El recinto de la exhibición solo constará de las dos plazas de cadafales.

18.30 h Teatro musical infantil, en la plaza de José Iturbi. Organiza el Magnífico Ayuntamiento.

18.30 h XX aniversario de la peña On anem m’ho la peguem, con actuación flamenca y DJ, en la ronda Poeta Calzada, 9.

19.00 h Tortilla monumental. Organiza Acodis, en la plaza de la Mercé. Tickets a 5 €. Con el ticket entra una bebida y un bocadillo de tortilla. Venta de tickets: todos los martes del mes de agosto en el Mercado Municipal, contactando con un miembro de la asociación o el mismo día 6 de septiembre en la plaza de la Mercé.

19.00 h Rosario y novena en la basílica del Salvador.

19.30 h Misa en la basílica del Salvador. De 20.00 a 00.00 h Espacio Seguro (atención a agresiones sexuales y prevención del consumo de sustancias). Estará ubicado en el entorno de la plaza de la Mercé. Además, en el Espacio Seguro pondremos a disposición de la ciudadanía pulseras de detección de sumisión química.

20.15 h Consagración y presentación de los niños a la Virgen de la Misericordia.

21.00 h “Pa i porta” popular organizado por la peña Desmadre (c/ Serves de Jesús), con la actuación de DJ Xente y más sorpresas. A continuación, tradicional The Closing con la participación de DJ’s invitados.

23.30 h TORO EMBOLADO de la ganadería Herederos de Don José Cebada Gago, número 21, guarismo 0 y de nombre Primillo. Patrocinado por la peña Els Braus. Embolada desde la plaza Major a cargo de la cuadrilla Hermanos Batalla. A continuación, TORO EMBOLADO de la ganadería Sobral, número 79, guarismo 9 y de nombre Dolorito. Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento de Burriana. Embolada desde la plaza Major a cargo de la cuadrilla Hermanos Batalla.

23.45 h Fiesta aniversario de la peña Ja anem bé, con la actuación de DJ Tubi, en la c/ la Bosca, 1.

00.00 h Discomóvil popular y baile de disfraces organizados por la peña La Bota, en la c/ Sant Vicent esquina con c/ Mare de Déu del Roser.

00.30 h Carpa de la festa: • Juanjo García, • Víctor Capella, • Lowline

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

De 11.00 h a 13.00 h, en la plaza de la Mercé, taller de cabezudos y gigantes: Hazte tu propio cabezudo. Aprende a llevar un gigante (adultos). Pruébate un cabezudo o un gigante. Aprende el baile de los gigantes de Burriana. Organiza la Asociación de Gigantes y Cabezudos de Burriana.

12.00 h Trashumancia urbana. Traslado de ganado de raza avileña en la calle de la Carrera. Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento. Colabora la Federación Taurina de Burriana.

18.00 h TORO de la ganadería El Pilar, número 109, guarismo 0 y de nombre Niñito. Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento de Burriana. Salida desde la plaza el Pla. A continuación, EXHIBICIÓN DE VAQUILLAS de la ganadería de Juan Faet. El recinto de la exhibición de vaquillas solo constará de las dos plazas de cadafales. Al finalizar la exhibición de vaquillas se procederá al desmontaje de cadafales.

18.30 h “Taller de fanalets” en el Centro Municipal de Cultura. Con el fin de no desperdiciar el contenido del interior de las sandías, se ruega llevar un recipiente para poder llevárselo a casa.

19.00 h Rosario y novena en la basílica del Salvador.

19.30 h Misa en la basílica del Salvador.

20.15 h Solemne vigilia de oración en la basílica del Salvador.

23.00 h XXI “Desfilada de fanalets”. Itinerario: salida desde la plaza de Rafel Martí de Viciana, la Tanda, plaza de la Mercé, Beat Ripollés, Sant Serapi, el Barranquet, Pla de Sant Blai y Misericòrdia. El desfile se acaba en el “porrat” en honor a la Virgen de la Misericordia. Participa la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Burriana.

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE

09.00 h Misa en la basílica del Salvador.

11.00 h Misa mayor en la basílica del Salvador.

19.00 h Misa en la basílica del Salvador. Al finalizar la misa, procesión en honor a la Virgen de la Misericordia, patrona de Burriana. Itinerario: plaza Major, c/ Major, Puríssima, Sant Xutxim, Sant Vicent, el Pla, Barranquet, Pla de Sant Blai, c/ Major y plaza Major. Se invita a todos los niños y niñas que hayan tomado la comunión este año a participar en la procesión. Al finalizar la procesión, castillo de fuegos artificiales en la plaza Major e inauguración de las luces de la fachada del Ayuntamiento.

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

18.45 h Batalla de flores, con la participación de las reinas falleras, las cortes de honor, las comisiones falleras de la ciudad, así como las representantes de las ciudades invitadas. Itinerario: plaza de la Mercé, la Carrera, el Pla, la Tanda.

21.00 h En la plaza de la Fira, lanzamiento de un castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Martí, como colofón a las fiestas de la Misericordia 2025. Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento de Burriana. Al finalizar el castillo de fuegos artificiales, cena de “pa i porta” popular en la c/ Vicente Marco Miranda (desde el Camí d’Onda hasta el Jardí del Bes). Inscripciones en la planta baja del Ayuntamiento (Departamento de Servicios Internos y Notificaciones) en horario de 9 a 14 horas desde el lunes 18 de agosto hasta el viernes 5 de septiembre. Habrá actividades infantiles y actuación de la orquesta Bella Donna.

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

18.00 h Encantados, homenaje a Encanto, de Eventime Producciones, en el Teatro Payà. Las entradas se podrán comprar en: https://www.entradadirecta.com/ Precio: 2 € platea / 1 € anfiteatro.

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE

20.00 h Let's rock, let's dance, let's cello!, de Northern Cellos, en el Teatro Payà. Las entradas se podrán comprar en: https://www.entradadirecta.com/ Precio: 5 € platea / 4 € anfiteatro

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE

18.00 h Nilu, de Infinito Cía, en el Teatro Payà. Las entradas se podrán comprar en: https://www.entradadirecta.com/ Precio: 2 € platea / 1 € anfiteatro.

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

20.30 h XXII PREMIOS TAURINOS CIUDAD DE BURRIANA. En la Llar Fallera, gala taurina donde se premiará el mejor detalle, mejor salida, mejor presentación y mejor juego de las fiestas de la Misericordia. Cena de “pa i porta” y actuación del grupo flamenco-pop Rumba Benicai. A continuación, DJ Sergio Ramia. Organiza la Federación Taurina de Burriana. Colaboran: Construcciones y Reformas Juanma, Bar Mediterráneo, Madera y Fuego, Burriana Teve y el Ayuntamiento de Burriana. SORTEO GASTRONÓMICO. Todas las tardes de toro se realizará en directo por Burriana Teve un sorteo gastronómico entre los cadafales y escaleras que conforman el recinto taurino. Organiza Federación Taurina de Burriana. Colaboran el Ayuntamiento de Burriana, La Boutique de la Carne, Carnicería Cati y Construcciones y Reformas Juanma.