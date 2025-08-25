Vall d'Alba celebra el aniversario de los vecinos que cumplen 90 años

La jornada de este lunes en las fiestas patronales de Vall d’Alba en honor de la Inmaculada Concepción y San Juan Bautista, ha tenido como grandes protagonistas a los vecinos y vecinas de mayor edad. El Ayuntamiento ha iniciado el día con el tradicional homenaje a quienes en este 2025 cumplen 90 años, un acto celebrado en l’Espai Cultural, que ha contado con la presencia de la alcaldesa, Marta Barrachina, y de la reina de las fiestas, Avril Navarro Falomir.

Sara Ávila García, Ana Gertrudis Castellano, Rosa Castillo Barrera, Alicia Expósito Bellés, Aniceto Mateu Alejandro, Josefina Mateu Galindo, Miguel Radiu Bellés y Olimpia Roures Ibáñez han recibido una placa conmemorativa como muestra de reconocimiento del municipio. Tras el acto institucional, los homenajeados han participado en la comida de hermandad de la tercera edad, celebrada en el Pabellón Municipal.

Durante el homenaje, Marta Barrachina, les ha dirigido palabras de afecto y gratitud, y ha destacado la «gran labor de nuestros mayores, que han forjado con sus manos, su esfuerzo y su ilusión la historia de nuestro», a lo que ha añadido que «cada uno de vosotros sois un libro vivo que guarda recuerdos, valores y enseñanzas que no deben perderse».

La alcaldesa ha remarcado que «no solo sois testigos privilegiados de la transformación de Vall d’Alba, sino parte imprescindible de ella, pues con vuestro trabajo y generosidad habéis cimentado la localidad dinámica, próspera y unida de la que hoy disfrutamos».

Por otro lado, la jornada ha reservado un espacio destacado para la afición taurina. Durante el día se ha celebrado la entrada y exhibición de toros y vacas de la ganadería Hermanos Bellés, así como las pruebas de tres vacas cerriles de las ganaderías Virgen María y Tornay, patrocinadas por la Asociación Cultural Taurina Valldalbense. Exhibiciones a las que se suman las de otros dos toros cerriles de Partido de Resina, que se embolarán por la noche en el recinto de bous al carrer, además de la tradicional suelta de vaquillas.