L'Alcora rinde homenaje a ceramistas históricos en sus fiestas del Cristo

En las fiestas del Cristo de l'Alcora uno de los apartados más arraigados y valorados es el de sus exposiciones, por el apoyo que supone a la creatividad artística local.

Entre todas las muestras de este año, destaca la que puede visitarse en la Caixa Rural por su centenario y que estará abierta hasta el 7 de septiembre, con el título Exposición especial centenario. Homenaje póstumo a históricos ceramistas alcorinos, de la que son protagonistas, Eugenio Ponz Nomdedeu, Manuel Chiva Nacher, José Diciembre Martí, José Cotanda Aguilella, Joaquín Chiva Ferrer, Luis Ibañez Gallén, Joaquín Rull Conill, Manolo Pastor Ferris, Vicente Cotanda Aguilella, y Vicente Artero Aicart.

Como manifiesta el presidente de entidad, José Luis Esteban, se trata de personalidades del municipio ya fallecidas, que siguen presentes a través de su obra, sensibilidad y el legado que dejaron. Incide en que, son conscientes de que no están todos los que lo merecen, pero la sala de exposiciones es limitada y esta muestra solo es un primer paso para ir reconociendo a todos los artistas alcorinos.

La obra muestra una buena parte de la colección que posee Caixa Rural, por la que Esteban señala y destaca el agradecimiento a las familias de los artistas, que les han prestado muchas obras y piezas para completar la exposición. Gracias a esa contribución, no solo se muestra cerámica y escultura, sino también historias de vida, pasión y creatividad de los protagonistas. En definitiva, se trata de un homenaje a la identidad alcorina.

El alcalde, Samuel Falomir, en la inauguración de la exposición de homenaje a los ceramistas alcorinos. / JAVIER NOMDEDEU

El artista castellonense con vínculos alcorinos Artic Hoke, expone en la Nueva Biblioteca Pública, en el recién rehabilitado espacio de lo que fue la Muy Noble y Artística Cerámica de Alcora. El título de la exposición como manifiesta el autor Jose Salvador, es La Muy Pobre Descripción, con la que propone un cruce audaz entre la cerámica tradicional de l'Alcora y el lenguaje visual del arte urbano contemporáneo.

A través de una serie de botijos, jarras y platos —formas clásicas de la alfarería alcorina—, Artic Hoke presenta en lienzos vivos para una narrativa gráfica fresca, irreverente y profundamente actual. Las piezas conservan la esencia material de la cerámica de l'Alcora: su blancura porosa, su funcionalidad, su peso histórico. Donde antes hubo escenas bucólicas o motivos ornamentales, ahora irrumpen personajes caricaturescos, símbolos improvisados, frases crudas y trazos que remiten al grafiti, al cómic, al arte naïf y a la cultura pop.

En la Sala de Exposiciones del ayuntamiento, expuso el alcorino Miguel Pérez Sanz que firma como Elreanz y cuya colección de diversas obras titula Naturaleza cambiante. A su vez, en las instalaciones de la Real Fábrica, la Asociación Amics del Bonsai brinda la 31.ª edición de su tradicional muestra. Y para completar la agenda de exposiciones, puede visitarse la de los quince carteles de fiestas presentados a concurso, que se encuentran en la entrada del edificio restaurado de La Muy Noble y Artística Cerámica de Alcora, que se está rehabilitando como futura Casa de Cultura.

'Pa i porta'

Con un carácter eminentemente lúdico y más popular, resulta reseñable la participación en el multitudinario sopar de pa i porta que tuvo lugar el lunes por la noche, en la que se reunieron 2.600 personas.

2.600 personas participaron en la noche del lunes en el 'sopar de pa i porta' de l'Alcora. / JAVIER NOMDEDEU

Tras la cena, el DJ animador El Show de Moon se encargó de poner ritmo a la velada, que culminó con la macrodiscomóvil Bandalay XXL y la actuación de discjockeys invitados.