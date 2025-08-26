Burriana ultima els preparatius per a les festes de la Misericòrdia amb el muntatge dels cadafals
El muntatge es realitza en dues fases per a minimitzar el soroll i les molèsties als veïns, mentre que s’habilita un cadafal adaptat a la plaça Major per a persones amb mobilitat reduïda i diversitat funcional
L’Ajuntament de Burriana està ultimant els preparatius per a les festes patronals en honor a la Mare de Déu de la Misericòrdia, que donaran inici este divendres. Entre les actuacions que s’estan duent a terme, destaca el muntatge dels 90 cadafals que acolliran els festejos taurins, un treball que les penyes ja han completat.
Per a minimitzar l’impacte sonor i les molèsties a la ciutadania, el muntatge s’ha realitzat en dues fases. Entre ahir dilluns i este dimarts s’ha alçat el recinte principal, i les estructures hauran d’estar llestes per a la primera inspecció de seguretat, que es durà a terme demà, dimecres.
El muntatge de les escales es farà el dijous a les 19.00 hores, deixant-ho tot a punt per a les huit jornades consecutives d’actes taurins, donant així el tret d’eixida a un programa que enguany comptarà amb 19 bous cerrils i encierros.
Accessibilitat i inclusió
Una de les iniciatives destacades és la instal•lació d’un cadafal adaptat a la plaça Major. Esta estructura, que es ve muntant des de 2006, té com a objectiu que les persones amb mobilitat reduïda i diversitat funcional psíquica puguen gaudir dels festejos taurins en un entorn segur i inclusiu. La gestió dels torns en este espai serà duta a terme per l’Associació Col•lectiu de Discapacitats de Burriana (ACODIS), que ha fet una crida al civisme i al respecte.
La regidora de Festes, Paloma Boix, ha destacat que “des de l’equip de Govern estem treballant per a tindre unes festes segures, analitzant cada decisió al detall i amb una programació completa perquè ningú es quede a casa i puguem gaudir de la nostra setmana gran”.
