Compromís Benicarló reclama l’arranjament d’un tram de l’antiga N-340 davant del centre comercial
Jordi Maura: “Els desperfectes van produir-se fa més de quatre mesos i encara no sabem si faran alguna cosa”
Compromís Benicarló ha instat l’equip de govern municipal a actuar amb urgència en la reparació d’un tram de l’antiga N-340, a l’altura del centre comercial, on segons la formació es troben diversos elements de seguretat viària danyats des de fa més de quatre mesos.
Segons ha denunciat la coalició, en aquest punt —considerat crític per situar-se just sobre la sèquia de la Sotà— es poden observar més de deu metres de blocs de formigó (new jerseys) desplaçats al terraplè de la sèquia, un tram similar de biondes arrancades i deformades, així com senyals de trànsit de límit de velocitat malmeses o arrencades.
El regidor de Compromís a Benicarló, Jordi Maura, apunta que “tot indica que els desperfectes van ser provocats per la sortida de via d’un vehicle”, però critica que, quatre mesos després, encara no s’hagen reparat. La situació, segons la formació, representa “un risc evident per als conductors i posa de manifest un deficient funcionament de l’administració municipal en la gestió del manteniment de la via pública”.
En aquest sentit, la coalició recorda que, quan la carretera depenia del Ministeri, actuacions d’aquest tipus es resolien en un termini màxim de 24 a 48 hores, mentre que actualment el tram porta mesos sense cap intervenció.
Compromís Benicarló va plantejar aquest tema en el darrer ple municipal sense que encara s’haja actuat al respecte. A més de preguntar quan s’iniciarien els treballs de reparació d’aquest tram atenent a la situació de risc, la formació també va sol·licitar informació sobre si s’havia obert un expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys, o bé si el cost de la reparació haurà de ser assumit íntegrament pels veïns i veïnes de Benicarló a través dels seus impostos.
Manca d’il·luminació
Maura ha volgut remarcar, a més, que “la problemàtica s’agreuja per la manca d’il·luminació a la rotonda situada a la ratlla del terme entre Benicarló i Peníscola, just al costat d’on es troben aquests elements viaris danyats”. Segons recorda Compromís, aquesta infraestructura va ser inaugurada a l’abril de 2024 per l’exconsellera d’Infraestructures, Salomé Pradas, com a accés sud a la ciutat. No obstant això, l’obra “ha quedat a mitges” i encara no s’ha activat la seua il·luminació, un fet que, al parer de la formació, “incrementa la perillositat de la zona”.
Compromís Benicarló considera que la passivitat del govern municipal en aquest assumpte resulta preocupant i ha exigit una resposta ràpida per garantir la seguretat viària en un punt especialment sensible del terme municipal.
