Espectacular 'coetà' en un pueblo del interior de Castellón

Los cohetes tomaron el protagonismo absoluto, llenando el cielo y el corazón del pueblo de luz, ruido y emoción. Un pueblo del interior de Castellón vivió en la madrugada de ayer, lunes 25 de agosto, uno de los momentos más representativos y esperados de sus fiestas patronales.

A las 00:00 en punto, tal como marca la tradición, la Plaza Mayor de Forcall se convirtió en escenario de la emblemática coetà.

Durante este acto, los cohetes toman el protagonismo absoluto. Entre ellos destacan los conocidos “cohetes borrachos”, que con su recorrido errático y chispeante recorren la plaza como si bailaran, provocando tanto la sorpresa como la expectación de vecinos y visitantes.

La coetà es, sin duda, uno de los instantes más ilustrativos y vibrantes de las celebraciones forcallanas, uniendo tradición, pólvora y comunidad en un espectáculo que recuerda la fuerza de las raíces festivas de este municipio.