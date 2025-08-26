La Llosa comptarà amb un millorat accés viari al poble des de l'autovia i al cementeri

L'Ajuntament de La Llosa ha aconseguit canalitzar un projecte viari de millora de l'accés al poble des de l'autovia CV-10. Carreteres de l'Estat ha projectat diverses obres de millora, principalment en el terme d'Almenara, però que afectaran el trànsit viari i a les connexions de carreteres ja existents d'entrada a La Llosa.

"Les millores que ens afecten són, bàsicament, la remodelació de la rotonda d'accés a l'autovia que garantirà una major seguretat i retallarà el temps per a arribar al poble", ha explicat l'alcalde de La Llosa, Ximo Llopis, qui ha afegit que "els trams en els quals s'actuarà també comprenen la carretera que es dirigeix al nostre cementeri, amb un vial nou que connectarà millor".

La proposta de millora realitzada suposa una ampliació dels carrils fins a arribar a la rotonda en terme de La Llosa, enllaç amb l'autovia amb un ràtio molt elevat de trànsit diari per a accedir tant als polígons industrials com als municipis. Així, la descongestió i la major seguretat serà una realitat pròximament a La Llosa.