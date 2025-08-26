Música, gastronomía y exhibiciones taurinas marcan el ecuador de las fiestas de Vall d’Alba

Vall d’Alba ha vivido este martes una jornada repleta de tradición, música y ambiente festivo dentro de su semana grande, con un programa que ha combinado las exhibiciones taurinas con una potente oferta musical.

La mañana ha comenzado con actividades para los más pequeños, como un encierro infantil patrocinado por la Diputación Provincial de Castellón, antes de dar paso, a mediodía, a una emocionante entrada de toros y vacas de la ganadería de Jaime Tárrega ‘Lucas’ de Vilafamés. Astados que también han sido los protagonistas de las exhibiciones que arrancarán a las 17.30 horas en el recinto taurino.

Junto a la tradicional cena del ‘tombet de bou’, que ha congregado a cientos de personas en la plaza Mayor para disfrutar de este popular guiso, del que se han repartido más de 1.400 raciones, la música también ha tenido un papel especialmente destacado durante la jornada.

Actuaciones musicales

Por la tarde, a las 18.30 horas, la calle Artista Joan Ripollés ha congregado a numerosas personas para disfrutar de la actuación del grupo Five. Y, ya por la noche, ha llegado uno de los momentos más esperados: el espectacular musical ‘Las Vegas’, que ha arrancado a las 23.30 horas en la plaza Mayor, transformando el centro del municipio en un auténtico escenario de luces, baile y grandes éxitos. Y, para los más noctámbulos, la discomóvil especial Bandalay, organizada por los Kintos de 2025, ha cerrado la jornada en el pabellón municipal con una gran fiesta que se ha prolongado hasta la madrugada.

El tardeo resultó muy animado en Vall d'Alba. / Mediterráneo

La alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, ha destacado que “estas fiestas son el reflejo de nuestra identidad como pueblo: tradición, cultura y diversión se dan la mano para ofrecer propuestas para todos los gustos y edades”. Además, ha subrayado que “la música también cobra un papel muy especial, con actuaciones que seguro harán vibrar a vecinos y visitantes y que complementan a la perfección nuestra pasión por las actividades populares”.

Programa para este miércoles

Mañana, miércoles 27 de agosto, la programación tendrá un marcado carácter gastronómico, con la comida de peñas con paella monumental en el pabellón municipal, así como la Gran Gincana que, con la colaboración de l’Associació de Joves, ha organizado El Casual para celebrar su X aniversario.