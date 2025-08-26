Peñíscola abraza el reto solidario gestado en Ubrique: andar 5.500 kms por el cáncer infantil
El gaditano José Antonio Nieto está cruzando estos días la provincia de Castellón, dentro de su reto personal
Peñíscola recibió este lunes a José Antonio Nieto, natural de Ubrique (Cádiz), de 60 años, que se encuentra en pleno desafío solidario: recorrer 5.500 kilómetros a pie por la lucha contra el cáncer infantil, en beneficio de la asociación Proyecto por una Sonrisa, del Campo de Gibraltar.
El alcalde, Andrés Martínez; la concejala de Bienestar Social, María Jesús Albiol, y representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la localidad le dieron la bienvenida, mostrando su apoyo a esta iniciativa, con la que está atravesando toda España y que ya ha cruzado la provincia de Castellón.
Nieto inició su camino el 29 de junio en Irún y prevé completarlo el 8 de noviembre, tras 133 días de ruta con solo dos jornadas de descanso. Hasta ahora, acumula 2.570 kilómetros, el equivalente a 58 maratones. Asegura sentirse «físicamente bien», pese a los dolores de espalda y cintura derivados del esfuerzo.
«De momento, voy bien. Estamos cumpliendo con todo lo previsto. Gracias a la ayuda de ayuntamientos como Xilxes o Benicàssim, que me han facilitado el transporte de la mochila estos días, he podido caminar sin carga, los 12 kilos habituales», explicó durante su parada en Peñíscola.
Deporte y solidaridad
Nieto no es nuevo en este tipo de gestas. Lleva cuatro años realizando retos solidarios que unen su pasión por el deporte y la montaña con el deseo de ayudar a quienes más lo necesitan. Esta es la segunda ocasión que colabora con Proyecto por una Sonrisa, después de tratar con numerosas damilias de niños con cáncer.
«Ellos merecen que se les eche una mano. El deporte, cuando se quiere, puede ser muy solidario, pero hay que querer. Mientras pueda, seguiré haciendo cosas como esta para ayudarles», afirmó con convicción.
La parada previa fue la que hizo en Benicàssim, donde también tuvo un recibimiento a la altura de su compromiso. Llegó al municipio desde Xilxes. En ambas localidades, como en el resto de su ruta, es una inspiración.
