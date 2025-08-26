Siete niñas y jóvenes optan a ser reinas falleras de Burriana de 2026

Burriana ya conoce a las siete niñas y jóvenes que aspiran a convertirse en reinas falleras de 2026. En el apartado infantil se han presentado Mireia Oltra, de la Falla Rei Jaume I, Maria José Broch, de la Falla Don Bosco, y Ana Olivas, de la Falla Barri La Mercé. Como candidatas a reina fallera optan Judith Felis, de la Falla Barri La Vila; Judith Serra, de la Falla Societat Cardenal Tarancón; Sara García, de la Falla Barri València; y Laura Sendra, de la Falla Barri La Mercé.

El proceso de elección se desarrollará en las próximas semanas con un calendario de actos que permitirá conocer mejor a las aspirantes. El 6 de septiembre tendrá lugar un vermut y comida con las candidatas mayores en el Casal del Vi i la Tapa, mientras que el 7 de septiembre las infantiles participarán en un taller de fanalets en la plaza la Mercé. El día 9 será el turno de la sesión fotográfica y entrevistas en el ayuntamiento; el 16 de septiembre las jóvenes mantendrán un encuentro con los medios y con representantes de las comisiones falleras en el CMC La Mercè y el 18 se celebrará un popular pa i porta en la Llar Fallera.

El momento decisivo llegará el sábado 20 de septiembre en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde las comisiones depositarán su voto y se proclamará a las máximas representantes.