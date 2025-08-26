La venta de entradas para los entablados de Segorbe comienza el 1 de septiembre
Salen a la venta de forma 'on line' "para evitar las colas formadas años atrás por la venta presencial", afirman desde el Ayuntamiento
Las entradas para los entablados de la plaza de la Cueva Santa de Segorbe y el situado junto a la Tómbola de la Caridad, que permitirán disfrutar de los festejos taurinos la semana del 8 al 14 de septiembre, salen a la venta de forma online el próximo lunes 1 de septiembre.
El Ayuntamiento de Segorbe pondrá a la venta dichas entradas a través de la página web entradas.segorbe.es a partir de las 9:00 horas hasta agotar las opciones disponibles.
Las entradas para los entablados podrán comprarse de forma individual por días concretos o en bonos para toda la semana y habrá un máximo de dos asientos por persona.
“El Ayuntamiento siempre escucha las propuestas ciudadanas y esta es una en la que ha estado trabajando para evitar las colas formadas años atrás por la venta presencial. Esperamos que de esta forma sea más cómoda y accesible la adquisición de entradas para disfrutar nuestra semana taurina”, ha manifestado el concejal de Festejos Taurinos, Aitor Aparicio.
