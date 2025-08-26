La venta de entradas para los entablados de Segorbe comienza el 1 de septiembre

Salen a la venta de forma 'on line' "para evitar las colas formadas años atrás por la venta presencial", afirman desde el Ayuntamiento

Segorbe celebrará los festejos taurinos la semana del 8 al 14 de septiembre.

Redacción Mediterráneo

Las entradas para los entablados de la plaza de la Cueva Santa de Segorbe y el situado junto a la Tómbola de la Caridad, que permitirán disfrutar de los festejos taurinos la semana del 8 al 14 de septiembre, salen a la venta de forma online el próximo lunes 1 de septiembre.

El Ayuntamiento de Segorbe pondrá a la venta dichas entradas a través de la página web entradas.segorbe.es a partir de las 9:00 horas hasta agotar las opciones disponibles.

Las entradas para los entablados podrán comprarse de forma individual por días concretos o en bonos para toda la semana y habrá un máximo de dos asientos por persona.

“El Ayuntamiento siempre escucha las propuestas ciudadanas y esta es una en la que ha estado trabajando para evitar las colas formadas años atrás por la venta presencial. Esperamos que de esta forma sea más cómoda y accesible la adquisición de entradas para disfrutar nuestra semana taurina”, ha manifestado el concejal de Festejos Taurinos, Aitor Aparicio.

