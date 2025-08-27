Los ‘Bomba’ la saga familiar de ‘encordaors’ de Nules

Cuando ellos intervienen, el público en general da por hecho que el festejo ha llegado a su fin, que todo está visto, aunque en realidad resta una de las partes más sensibles y peligrosas de la exhibición de un toro cerril, el encordado. En Nules, esa función tiene nombre propio, el de una saga familiar, la de los Pepe Bomba. Tres generaciones de lanzadores de la cuerda.

No han sido los únicos. Pepe Bomba padre, ahora retirado de esta tarea, aunque sigue muy presente en los bous al carrer de la localidad, recuerda además de a su padre, a su tío Bota, a Salvador Castelló —que también se cortó la coleta recientemente—, o a Santi Adsuara, que se dedicó a estos menesteres una temporada, y antes que todos ellos, Mondragón.

En la actualidad, es su hijo José Vicente el que continúa con lo que es toda una tradición familiar, muy a su pesar. Confiesa que «yo no quería que lo hiciera, pero hay cosas que no se pueden evitar» y es que su vástago lo mamó en casa. «Mi abuelo me ensañaba a lanzar con una silla, a la que le ponía unos cuernos de toro», explica el heredero.

No hay nada como la experiencia para saber que los encargados de la cuerda asumen un plus de peligrosidad. Así lo reconoce Bomba hijo, al explicar que con la edad, uno adquiere conocimientos y perfecciona habilidades, pero «no se pierde la temeridad, porque ponerse delante de un toro siempre es temerario, como en todos los deportes de riesgo», y quienes lanzan la cuerda juegan «con un segundo de desventaja».

Padre e hijo compartieron este martes el momento de lanzar la cuerda al toro exhibido en Nules. / MEDITERRÁNEO

Es esa fracción de tiempo que requiere el lanzamiento del lazo sin saber qué reacción tendrá el toro. Incluso el que aparenta más cansado o manso puede sorprender, y en esas circunstancias, la diferencia la puede marcar un instante, un buen reflejo, la intuición que da haberse visto tantas veces delante de los cuernos.

Pepe dice que José Vicente «lo hace bastante bien» y lo sufre cada día, pendiente de cada uno de sus movimientos. Este martes, de hecho, se les pudo ver juntos enlazando al ejemplar de Domínguez Camacho patrocinado por la peña La Gent de Perla en su aniversario. Requirió apenas media docena de intentos, en los que Bomba no tuvo que ponerse tan al límite como con el toro del lunes, cuando arrodillado, poniendo el corazón de su padre en un puño, cerró el nudo de la lazada con la mano, con la única protección de los barrotes del cadafal ante el que se paró el cerril.

Hacer fácil lo que no lo es

Al relatar por separado cómo viven esta labor, coinciden en afirmar que «hay quien dice que es fácil», por eso, cuando alguien se ofrece voluntario, ninguno se niega a ceder la cuerda. Lo ideal es verse en tal brete para reconocer que ellos lo hacen parecer sencillo, pero nada más lejos de la realidad.

«Las primeras veces la tiras bien, pero cuando se complica y la has lanzado 15 o 20 veces, es agotador», explica Pepe. Y en esos momentos, con los toros más complicados, es cuando más se agradece el aplauso, aunque no se busque.

Bomba dice estudiar al toro durante la exhibición, para tratar de preveer sus posibles reacciones. Su padre lo estudia a él y después lo comentan, y así siguen escribiendo juntos la historia familiar.