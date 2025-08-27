El Club Rotary La Vall consigue el premio a la excelencia
La presidenta del club, Mónica Gozalbo, manifestó su satisfacción por este logro y destacó el compromiso y esfuerzo de toda la junta directiva
El Club Rotary La Vall ha sido galardonado con el premio a la excelencia, un reconocimiento que Rotary concede a los clubs que alcanzan los objetivos planteados durante el año rotario, en este caso correspondiente a 2024-25.
La presidenta del club, Mónica Gozalbo, manifestó su satisfacción por este logro y destacó el compromiso y esfuerzo de toda la junta directiva.
Durante el año, el club desarrolló una intensa labor solidaria, prestando apoyo a los municipios afectados por la dana y colaborando con diversas organizaciones benéficas, gracias en gran parte a los ingresos generados por sus dos eventos más importantes: el Concierto de Año Nuevo y el Empedrao Solidario. Además, Rotary La Vall cumplió con los objetivos de crecimiento y de aportaciones a la Fundación Rotaria, destinada a proyectos solidarios a nivel internacional.
Estos logros reflejan la dedicación del club y su consolidado reconocimiento en la ciudad de La Vall d’Uixó, convirtiéndose en un motivo de orgullo y celebración para todos sus miembros.
