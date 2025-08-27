Compromís acusa Rovira de la paralització d’obres educatives a Almenara, la Vall d’Uixó i Viver
La coalició exigeix la recuperació de competències i el desbloqueig urgent de les obres educatives per garantir una educació pública de qualitat
Compromís denuncia la decisió de la Conselleria d’Educació, encapçalada pel conseller José Antonio Rovira, d’aturar i paralitzar projectes d’infraestructures educatives que afecten almenys tres municipis de les nostres comarques, en el marc d’una aturada que afecta un total de 42 municipis arreu del País Valencià.
A més, aquesta paralització va acompanyada de la retirada unilateral de competències delegades als ajuntaments per gestionar obres ja aprovades, fet que està bloquejant projectes d’inversió per un valor superior als 250 milions d’euros. Entre els municipis afectats a les comarques del nord es troben La Vall d’Uixó, Almenara i Viver, on s’ha suspès la reforma o construcció de centres educatius essencials per garantir una educació pública de qualitat.
“Aquest desmantellament del Pla Edificant per part del Consell de Mazón i, en concret de la conselleria de Rovira, suposa un atac directe a l’educació pública i a la capacitat d’actuació dels ajuntaments”, denuncia Verònica Ruiz, diputada a les Corts, que alerta que “la política educativa actual aposta per la centralització i les retallades, deixant al marge els municipis i paralitzant obres que ja estaven iniciades o a punt de començar”.
Per això, “exigim la reversió immediata de la retirada de competències als ajuntaments afectats, el desbloqueig urgent dels projectes educatius i l’obertura d’un diàleg transparent i permanent amb els governs locals”, explica el portaveu a la Diputació, David Guardiola, i afegeix: “Reclamem a la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina que alce la veu - davant dels seus - pels nostres pobles i pels nostres xiquets i xiquetes”.
