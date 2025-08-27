El gobierno provincial inyecta a la comarca de Els Ports 12 millones de euros en dos años

La comarca de Els Ports ha recibido en los dos últimos años más de 12 millones de euros de la Diputación de Castellón para ganar en abastecimiento, depuración y comunicaciones. “Cuando se invierte en el interior de la provincia, la rentabilidad está garantizada. Y Els Ports, nos suma”, asegura la vicepresidenta y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés, quien ha visitado la comarca junto al vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez, para hacer balance de la primera mitad de la legislatura que, como apuntan, "se ha traducido en soluciones para los vecinos de esta comarca. Hemos priorizado el abastecimiento de agua, la depuración y las conexiones en un rincón de nuestra provincia que es capital”.

Tanto Pallarés como Martínez defienden el mundo rural como "una prioridad de sus políticas". Entre subvenciones y convenios, la Diputación ha estado presente en esta comarca con 856.627,57 euros. La solución dada por la presidenta, Marta Barrachina, a Morella, durante el Sexenni, para garantizar agua potable con 180.000 euros, o la réplica de l’Àliga, con 20.000 euros, son actuaciones formalizadas en este municipio. Junto a ellas, Vilafranca, con 16.000 euros destinados a su plaza de toros; Cinctorres, con 315.127,57 euros en el pozo Celumbre; o la Todolella, con 60.000 euros para un depósito de agua, suman "inversiones que nos hacen más fuertes”, declara María Ángeles Pallarés.

Equipamientos y patrimonio

Otras actuaciones llevadas a cabo en la comarca son los destinados a equipamiento en Vallibona, con 30.000 euros; los 68.000 euros destinados a Sorita, en materia patrimonial; los 24.000 para financiar labores de restauración en Palanques; los 23.500 asignados a Castellfort para la ermita; o los 120.000 euros para la parroquia de la Asunción, de Ortells.

Se trata de acciones directas a las que se suman las partidas que han servido para ganar en eficiencia en materia de agua en cinco localidades. Es el caso de Olocau del Rey, donde se ha invertido en depuración (562.340 euros); en Palanques, con el bombeo a la depuradora de Sorita (329.313 euros); en la Todolella, con el bombeo a la depuradora de Forcall (781.445 euros); en Villores, con el bombeo también a la planta de Forcall (646.644 euros); y en Cinctorres, con la ampliación de la estación depuradora (336.990 euros).

En carreteras

A todo ello se suma la intervención en materia de carreteras, “porque mantener comunicado nuestro mundo rural es garantía de vida y futuro para el interior”, expresa el diputado Andrés Martínez. La CV-105, entre la Sénia y Torremiró, ha sido objetivo de la Diputación, como también lo ha sido la necesidad de habilitar helisuperficies en la comarca, como la de Portell de Morella.

Por último, desde el gobierno provincial ponen de relieve los planes que financia la institución, como el Impulsa, y los que comparte con la Generalitat, como los fondos de Cooperación y contra la Despoblación. “Todos ellos suman 5.720.664 euros. Una suma que demuestra que Els Ports cuenta y mucho para nuestra provincia”, asevera Pallarés.