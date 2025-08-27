El litoral sur de Almenara está al límite: Costas actuará de urgencia en septiembre

La Dirección General de Costas tiene prevista una actuación de urgencia en septiembre para paliar la falta de material en el punto más crítico del litoral de Almenara. Concretamente, este se encuentra a mitad de camino entre la Gola de Queralt y el siguiente espigón, que está situado a unos mil metros.

La falta de defensas como la no construcción de un espigón en este punto, ha propiciado que este verano haya desaparecido una gran parte del terreno ganado al mar, puesto que desde que se construyeron los espigones, en el 2022, en este punto Costas siempre había llevado acopio de materiales extraídos por el mar, pero este año dicha intervención no se llevó a cabo y los últimos temporales descarnaron por completo la zona, en la que ya existe un muro de defensa construido de manera paralela al litoral.

La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, destaca sobre esta cuestión que «todos somos conscientes del problema y en septiembre tenemos prevista una reunión con Costas en Castellón, para tratar de que se estudie la actuación a realizar, para que sea la definitiva».

«Sin descartar la construcción de algún espigón más, porque el resto del tramo de litoral está haciendo el papel por el cual se construyeron, pero en esta zona que sigue siendo mar abierta, se está viendo que las aportaciones de material que anualmente se realizan, no es la solución y por ese motivo, hay que sentarse y exponer la situación con el objetivo de poder erradicar el problema», añade.

Se trata de un tramo de unos 150 metros, justo en el punto donde el mar deja de acumular material en ambas márgenes. Por este motivo, la zona se considera crítica y la solución más eficaz pasaría por la construcción de un sexto espigón, que permitiría frenar la pérdida de sedimentos y lograr que el mar los depositara, tal y como ya ocurre, donde ya existen.

«Cuando se construyeron los espigones, esta zona en concreto quedó en estudio para ver cómo se comportaba el mar. Y viendo que con la llegada de los temporales el mar se iba comiendo terreno, Costas decidió llevar a cabo el relleno de material. Pero como este año no se ha hecho, el problema se ha agravado, por lo que urge buscar una solución», concluye la alcaldesa.