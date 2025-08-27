Morella recauda 5.615 euros en actos culturales solidarios con Gaza

El grupo teatral Deixa’t estar de Romanços, de Morella, ha vuelto a demostrar su compromiso solidario, en esta ocasión con Gaza.

El grupo teatral Deixa’t estar de Romanços, de Morella, ha vuelto a demostrar su compromiso solidario. Desde su primera representación, hace ya diez años, la compañía destina íntegramente la recaudación de sus funciones a causas sociales.

Este año, igual que en 2024, los fondos se han destinado a apoyar a la población de Gaza. En las dos primeras funciones representadas en esta edición se recaudaron 2.520 euros, mientras que en la tercera, celebrada el pasado 14 de agosto, se sumaron 1.595 euros más.

Ese mismo día, el concierto conmemorativo por el 300 aniversario del órgano de Turull, celebrado en la basílica de Morella y organizado por el Ayuntamiento, también se convirtió en un evento solidario. La entrada del recital se destinó igualmente a Gaza, con una recaudación de 1.500 euros.

En total, las distintas actividades han permitido reunir 5.615 euros, que serán entregados a la ONG Médicos Sin Fronteras. 

