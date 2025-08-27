Los niños de Alcalà disfrutan con la trashumancia urbana

Los más jóvenes y también los más pequeños disfrutaron ayer, por primera vez en las fiestas patronales de Alcalà de Xivert, en la trashumancia urbana de la ganadería German Vidal (Cabanes), que consistió en el traslado de siete animales de raza no apta para lidia que discurrió por diferentes calles del municipio hasta llegar al recinto taurino. Una especie de encierro de becerros acompañados por cabestros para los más pequeños. Los niños y niñas disfrutaron ante los pequeños astados inofensivos.

Una jornada del martes que arrancó con el concurso de Subida al Campanario. A ver quién era el que con menos tiempo subía los 123 escalones desde la base de la torre-campanario hasta arriba. Se impuso Alejandro Broch (La Ribera) con un tiempo de 34.55 (no batió su récord), aventajando en menos de un segundo a los xivertenses Marc Fuster y Albert García. En categoría senior venció Vicente Ferrer (44.45), 11 segundos menos de Mario de Zallas.

La programación festiva incluyó el concurso de Subida al Campanario. / Juanfran Roca

Más toros

Por la tarde tuvo lugar la segunda jornada de la Setmana Gaspatxera del concurso de ganadería a cargo de Germán Vidal. Por la noche se emboló un toro de la misma ganadería y, además, tuvo lugar la tradicional cena de tombet de bou que reunió a cerca de 1.500 personas en el patio del colegio Lo Campanar, amenizado por la orquesta Junior.

Para la jornada de hoy destaca el VI Concurso Nacional de Emboladores Vila d’Alcalà en el recinto taurino, a partir de las 22.30 horas, con seis toros de la ganadería de Germán Vidal. Las emboladas irán a cargo de las cuadrillas El Foc d’Alcalà de Xivert; El Piló de Culla; Los Torontos d’Alcanar (Tarragona); San Roque de La Puebla de Alfindén (Zaragoza); Camarles de Camarles (Tarragona); y Emboladors Camp de Morvedre, de Sagunto.