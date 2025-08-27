Los niños de Alcalà disfrutan con la trashumancia urbana
Alejandro Broch fue el más rápido en la tradicional subida al campanario n 1.500 personas degustaron el ‘tombet de bou’
Los más jóvenes y también los más pequeños disfrutaron ayer, por primera vez en las fiestas patronales de Alcalà de Xivert, en la trashumancia urbana de la ganadería German Vidal (Cabanes), que consistió en el traslado de siete animales de raza no apta para lidia que discurrió por diferentes calles del municipio hasta llegar al recinto taurino. Una especie de encierro de becerros acompañados por cabestros para los más pequeños. Los niños y niñas disfrutaron ante los pequeños astados inofensivos.
Una jornada del martes que arrancó con el concurso de Subida al Campanario. A ver quién era el que con menos tiempo subía los 123 escalones desde la base de la torre-campanario hasta arriba. Se impuso Alejandro Broch (La Ribera) con un tiempo de 34.55 (no batió su récord), aventajando en menos de un segundo a los xivertenses Marc Fuster y Albert García. En categoría senior venció Vicente Ferrer (44.45), 11 segundos menos de Mario de Zallas.
Más toros
Por la tarde tuvo lugar la segunda jornada de la Setmana Gaspatxera del concurso de ganadería a cargo de Germán Vidal. Por la noche se emboló un toro de la misma ganadería y, además, tuvo lugar la tradicional cena de tombet de bou que reunió a cerca de 1.500 personas en el patio del colegio Lo Campanar, amenizado por la orquesta Junior.
Para la jornada de hoy destaca el VI Concurso Nacional de Emboladores Vila d’Alcalà en el recinto taurino, a partir de las 22.30 horas, con seis toros de la ganadería de Germán Vidal. Las emboladas irán a cargo de las cuadrillas El Foc d’Alcalà de Xivert; El Piló de Culla; Los Torontos d’Alcanar (Tarragona); San Roque de La Puebla de Alfindén (Zaragoza); Camarles de Camarles (Tarragona); y Emboladors Camp de Morvedre, de Sagunto.
- Adiós a 43 años vendiendo frutas y verduras en Castellón: 'Gracias por confiar en nosotros
- La vida en un pueblo de Castellón, insostenible por una sola vecina: más de 500 personas la denuncian
- Herido en una cogida en los Bous a la Mar de Benicarló
- De antiguos pajares a barrio para artistas: así revivirá un pequeño pueblo de Castellón
- Susto en los 'bous al carrer': Un hombre embriagado resulta volteado por el toro embolado en Forcall
- Los arquitectos premian la antigua estació de Moncofa, pese a su abandono por Adif
- Restaurarán la fachada y acceso de un histórico hotel del interior de Castellón
- Vall d’Alba disfruta de un multitudinario encierro de seis toros cerriles de Partido de Resina