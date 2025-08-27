Nuevo nacimiento de tortugas bobas en Nules en plena temporada estival

La playa de Nules ha vuelto a ser escenario de un hecho extraordinario con la aparición de un nuevo nido de tortugas bobas (Caretta caretta). Las crías fueron avistadas la noche del miércoles por un grupo de niñas residentes en las casetas.

Siguiendo el protocolo, sus familias llamaron al 112, y en el dispositivo intervinieron profesionales de la Universitat de València y de la Fundación Oceanogràfic, que facilitaron la observación y el registro de las imágenes dentro del programa “Salvemos las Tortugas”, destinado al rescate y conservación de esta especie en el litoral valenciano. Desde la Associació Platges de Nules han agradecido también la labor de la Guardia Civil, encargada de la custodia del operativo.

Tras el dispositivo los técnicos del Oceanogràfic han confirmado un nuevo nacimiento de tortugas bobas en la playa de l’Alcúdia. Según han explicado, cada tortuga suele realizar hasta tres nidos, por lo que no descartan que en los próximos días pueda aparecer uno más en la zona.

Problemas por la iluminación artificial

Durante el nacimiento, algunas de las crías se han desorientado a causa de la iluminación de las casas y terrazas próximas a la playa. En lugar de dirigirse hacia el mar, se orientaban hacia las viviendas, lo que obligó a actuar para reconducirlas hasta la orilla.

Un precedente reciente en Sant Roc

Este nacimiento se produce apenas días después de otro episodio similar. El pasado 17 de agosto, mientras Nules celebraba las fiestas de Sant Roc y cientos de personas asistían al castillo de fuegos artificiales, decenas de huevos de tortuga boba eclosionaron en la misma playa.

Con estos dos episodios en poco más de una semana, la playa de Nules se reafirma como un punto inesperado para la renaturalización y el regreso de especies protegidas al Mediterráneo.