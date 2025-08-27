Onda forma a comerciantes y hosteleros para ganar en competitividad

El Ayuntamiento de Onda, en colaboración con la Cámara de Comercio de Castellón, ha puesto en marcha un nuevo ciclo de talleres formativos y gratuitos dirigidos a comerciantes, hosteleros y profesionales de servicios. El objetivo es ofrecer herramientas y conocimientos prácticos que permitan a los negocios locales adaptarse a las nuevas tendencias, fidelizar clientes y mejorar su rentabilidad.

Las jornadas, que se desarrollarán en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Onda, en horario de 14.30 a 16.30 horas, combinarán contenidos teóricos con ejemplos y dinámicas prácticas, fomentando la participación y el intercambio de experiencias entre los asistentes.

La primera cita tendrá lugar el próximo miércoles 10 de septiembre bajo el título Fideliza, sorprende y factura más, en la que se enseñará cómo diseñar y poner en marcha programas de membresía que aumenten las ventas y fortalezcan la relación con los clientes.

Estrategias de negocio

El martes 16 de septiembre se celebrará el segundo taller, Mentalidad ganadora, centrado en la importancia de adoptar una mentalidad positiva, proactiva y estratégica en el negocio, mejorar la toma de decisiones y afrontar los retos del mercado con mayor confianza.

“Nuestro objetivo es que cada comercio y servicio de Onda tenga las herramientas necesarias para crecer y diferenciarse, de manera que con estos talleres, damos un paso más en la modernización del sector y en el apoyo a quienes cada día generan empleo y riqueza en la ciudad” María Baila — Concejala de Comercio y Turismo de Onda

Finalmente, el martes 23 de septiembre se llevará a cabo la última sesión, La nueva economía financiera para el emprendimiento, que proporcionará consejos para gestionar eficazmente las finanzas del negocio, aprovechar nuevas oportunidades de inversión y adaptarse a los cambios del entorno económico.

Plan municipal

Cabe destacar que esta iniciativa se enmarca dentro del plan municipal de apoyo al comercio local, que incluye acciones como campañas de promoción, ayudas directas, actividades dinamizadoras y programas de digitalización. De este modo, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Castellón, se refuerza la apuesta del consistorio por la formación continua como motor de innovación y calidad.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse de forma gratuita a través de la web de la Cámara de Comercio o en el área de Comercio del Ayuntamiento en onda.es. Para facilitar la participación, los interesados pueden acceder a los formularios de inscripción en línea, donde se detallan todos los requisitos y horarios de los talleres.