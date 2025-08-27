Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSPV d’Almassora acusa l'alcaldessa d’enganyar el veïnat de la platja en la defensa contra els sorolls del Serrallo

Merche Galí denuncia la “doble màscara” de l’alcaldessa, que al municipi diu una cosa i a València permet que els seus diputats avalen amb el seu vot una llei que perpetua les molèsties a la platja

Panoràmica aèria de les vivendes de la zona nord de la platja d'Almassora i el polígon del Serrallo.

Panoràmica aèria de les vivendes de la zona nord de la platja d'Almassora i el polígon del Serrallo. / MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

El PSPV-PSOE d’Almassora critica la “doble màscara” de l’alcaldessa María Tormo, que "al municipi es presenta com a defensora del veïnat de l’Om Blanc però al parlament valencià permet que els seus diputats voten en contra de protegir el descans i reduir les molèsties per sorolls".

La portaveu socialista, Merche Galí, ha explicat que el govern municipal "només ha reaccionat després que el PSPV denunciara la modificació de la Llei del Soroll" aprovada pel Consell de Mazón i Vox i que, segons ha remarcat, “posa per davant els interessos de les empreses i condemna a un segon pla el benestar dels centenars de veïns i veïnes de l’Om Blanc, que continuen patint sorolls constants, especialment a les nits, amb molèsties i trastorns de la son”.

Galí ha subratllat que la maniobra de Tormo respon, també, "al nerviosisme per tapar que el diputat almassorí del PP, Luis Martínez, va alçar la mà per a aprovar la llei”. En aquest sentit, ha denunciat el “paperot” del PP de "reivindicar una cosa a Almassora i després callar quan els seus diputats voten just el contrari".

Des del PSPV-PSOE d’Almassora ha exigit a Tormo que deixe de fer “postureig” i utilitze el seu fil directe amb la direcció provincial i autonòmica del PP per a reclamar “solucions reals i un compromís polític real amb el benestar d’Almassora”. “No volem més excuses ni gestos de cara a la galeria, volem que s’anul·le la disposició en què es crea la zona de transició i que permet a les empreses fer més soroll del que tenen permés”, ha conclòs Galí.

