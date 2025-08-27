El PSPV d’Almassora acusa l'alcaldessa d’enganyar el veïnat de la platja en la defensa contra els sorolls del Serrallo
Merche Galí denuncia la “doble màscara” de l’alcaldessa, que al municipi diu una cosa i a València permet que els seus diputats avalen amb el seu vot una llei que perpetua les molèsties a la platja
El PSPV-PSOE d’Almassora critica la “doble màscara” de l’alcaldessa María Tormo, que "al municipi es presenta com a defensora del veïnat de l’Om Blanc però al parlament valencià permet que els seus diputats voten en contra de protegir el descans i reduir les molèsties per sorolls".
La portaveu socialista, Merche Galí, ha explicat que el govern municipal "només ha reaccionat després que el PSPV denunciara la modificació de la Llei del Soroll" aprovada pel Consell de Mazón i Vox i que, segons ha remarcat, “posa per davant els interessos de les empreses i condemna a un segon pla el benestar dels centenars de veïns i veïnes de l’Om Blanc, que continuen patint sorolls constants, especialment a les nits, amb molèsties i trastorns de la son”.
Galí ha subratllat que la maniobra de Tormo respon, també, "al nerviosisme per tapar que el diputat almassorí del PP, Luis Martínez, va alçar la mà per a aprovar la llei”. En aquest sentit, ha denunciat el “paperot” del PP de "reivindicar una cosa a Almassora i després callar quan els seus diputats voten just el contrari".
Des del PSPV-PSOE d’Almassora ha exigit a Tormo que deixe de fer “postureig” i utilitze el seu fil directe amb la direcció provincial i autonòmica del PP per a reclamar “solucions reals i un compromís polític real amb el benestar d’Almassora”. “No volem més excuses ni gestos de cara a la galeria, volem que s’anul·le la disposició en què es crea la zona de transició i que permet a les empreses fer més soroll del que tenen permés”, ha conclòs Galí.
- La vida en un pueblo de Castellón, insostenible por una sola vecina: más de 500 personas la denuncian
- Herido en una cogida en los Bous a la Mar de Benicarló
- De antiguos pajares a barrio para artistas: así revivirá un pequeño pueblo de Castellón
- Susto en los 'bous al carrer': Un hombre embriagado resulta volteado por el toro embolado en Forcall
- Los arquitectos premian la antigua estació de Moncofa, pese a su abandono por Adif
- Adiós a 43 años vendiendo frutas y verduras en Castellón: 'Gracias por confiar en nosotros
- Restaurarán la fachada y acceso de un histórico hotel del interior de Castellón
- Vall d’Alba disfruta de un multitudinario encierro de seis toros cerriles de Partido de Resina