Un accidente múltiple en Valencia, con más de 20 km de atasco, afecta a las fiestas de un pueblo de Castellón
El concurso de toros de la VI Semana Taurina Gaspatxera se ha retrasado más de dos horas
Las fiestas de Alcalà de Xivert se han visto alteradas este jueves a causa del accidente múltiple registrado en la autopista A-7, a la altura de Godella, que ha dejado más de veinte kilómetros de atasco.
El siniestro, en el que se han visto implicados diez vehículos y un camión, ha provocado además un saldo de ocho personas heridas y ha colapsado otras vías conectadas con la autopista.
Como consecuencia, el concurso de toros de la VI Semana Taurina Gaspatxera se ha retrasado más de dos horas. Estaba previsto a las 18.00 horas en el recinto taurino del municipio del Baix Maestrat, pero no ha podido comenzar hasta pasadas las 20.00 horas.
La exhibición de astados de la ganadería El Salero, de Montserrat (Valencia), se ha visto directamente afectada, ya que el camión que transportaba los toros ha quedado atrapado en los cerca de 12 kilómetros de retenciones.
