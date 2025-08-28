Arranca la modernización de la subestación eléctrica de l’Alcora valorada en 2,6 millones
La intervención actual constituye un paso previo hacia la futura instalación ST Alcalatén, cuyo inicio está previsto para antes de que finalice el año y será clave para poder atender la demanda industrial
Ya están en marcha las obras de mejora de las condiciones de calidad, fiabilidad y seguridad de las instalaciones actuales de la subestación eléctrica de la entrada a l’Alcora, junto al Instituto Ximén d’Urrea. La actuación busca reducir el impacto visual y asegurar un suministro eléctrico más eficiente, mientras se prepara la futura subestación ST Alcalatén, prevista en la zona de la depuradora y el ecoparque, cuyas obras comenzarán antes de que termine el año.
La Junta de Gobierno local concedió licencia a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. (del grupo Iberdrola) para ejecutar la intervención en la subestación transformadora STR. Los trabajos han arrancado este agosto con un presupuesto total de 2,6 millones.
La modernización incluye la compactación del sistema de celdas de 66 kV y la sustitución de los equipos al aire libre por otros más compactos, instalados en edificios cerrados. De esta manera, la instalación ganará en seguridad y en integración urbana. Además, se construirá una nueva acera y un muro de contención que permitirán ampliar el vial entre la subestación y el IES Ximén d’Urrea, mejorando la accesibilidad de la zona.
El alcalde, Samuel Falomir, destaca el alcance de la actuación: «Las obras de urbanización de la actual subestación ampliarán el vial entre dicha obra y el Ximén d’Urrea, logrando un menor impacto visual: la instalación será más discreta y mejor integrada en su entorno, especialmente en una ubicación cercana a un centro educativo». «Se logrará una mayor seguridad y la mejora convertirá la infraestructura en un centro de transformación con adaptación, ya que las nuevas instalaciones facilitarán la transición hacia la futura subestación», añadió.
Camino hacia la ST Alcalatén
La intervención actual constituye un paso previo hacia la futura subestación transformadora ST Alcalatén, cuya construcción está prevista antes de que finalice el año, se ubicará en la zona de la depuradora y el ecoparque, y será clave para resolver el déficit de potencia eléctrica en la zona industrial de l’Alcora.
El propio alcalde subraya su importancia: «Será fundamental para satisfacer la demanda energética de las empresas actuales y de las que puedan llegar en el futuro, favoreciendo la creación de empleo y el crecimiento económico. Sin energía no hay industria ni empresas, y esta nueva iniciativa reafirma el compromiso del municipio con el desarrollo industrial y el crecimiento sostenible».
