Burriana construeix els primers banys adaptats en les pistes d'atletisme de Llombai

Aquesta iniciativa cerca millorar significativament l'accessibilitat en un dels complexos esportius clau de la capital de la Plana Baixa

L'Ajuntament de Burriana, a través del mòdul d'obra# de paleta del taller d'ocupació &quot;Torre de la Mar, estàultimant les obres per a construir els primers banys adaptats en les pistes d'atletisme de les instal•lacions esportives multidisciplinàries del Llombai.

Redacción Mediterráneo

L'Ajuntament de Burriana, a través del mòdul d'obra# de paleta del taller d'ocupació "Torre de la Mar, està ultimant les obres per a construir els primers banys adaptats en les pistes d'atletisme de les instal•lacions esportives multidisciplinàries del Llombai.

Aquest avanç en l'accessibilitat suposa un important projecte de rehabilitació i transformació dels antics lavabos per a dotar al vestuari de la pista d'atletisme d'uns banys que s'adapten a les necessitats de persones amb diversitat funcional.

Unes actuacions que han sigut possible gràcies a una subvenció de 824.292 euros atorgada per LABORA, el ServiciValenciàd'Ocupació i Formació de la Generalitat Valenciana, complementada amb una aportació municipal de 53.372 euros. El taller "Torre de la Mar” té com a objectiu principal que els participants, que es trobaven en situació de desocupació, milloren i adquirisquen les habilitats i competènciesnecessàries per a accedir al mercat laboral.

Les instal•lacions esportives del Llombai són un referent en la capital de la Plana Baixa i estan sent objecte de nombroses millores en els dos anys de la present la legislatura. Aquestes obres, se sumen altres actuacions i inversions el Trinquet Municipal, el Frontó Municipal, el Pavelló de Bàsquet de la Bosca, el velòdrom, el nou equipament esportiu del gimnàs, així com l'adquisició del pantalà de caiacpol. Totes elles tenen l'objectiu compartit d'impulsar l'esport i millorar les condicions d'aquells que el practiquen.

La regidor de Polítiques Actives d'Ocupació, Suni Fandos, ha recordat “el gran servei que aquest taller ofereix a la ciutat millorant considerablement moltes de les nostres instal•lacions, fent un municipi més inclusiu i eliminant barreres per a les persones amb diversitat funcional”. Per part seua, el regidor d'Esports, Fran Capdevila ha mostrat la seua satisfacció per “continuar avançant amb fermesa en el camí emprés de millorar totes i cadascuna de les instal•lacions esportives de Burriana”.

Burriana construeix els primers banys adaptats en les pistes d'atletisme de Llombai

