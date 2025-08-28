El exalcalde de Vinaròs Alsina denuncia ante la policía la utilización de su nombre sin consentimiento en una recogida de firmas

El exalcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, denunció este miércoles ante la Policía Local el «uso indebido y sin consentimiento de su nombre» como supuesto impulsor de una recogida de firmas reclamando la reparación de los lavapiés de la playa del Fortí, que están averiados desde hace días.

Alsina señaló que «estamos llegando a un punto en el que uno no sabe cuál será la próxima para intentar hacer daño. Al salir del trabajo he recibido la noticia de que hay una persona recogiendo firmas para reparar los Lavapiés del Fortí, asegurando que lo hace en mi nombre y porque yo se lo he encargado y pagado. Lo dejo bien claro: es absolutamente falso. Ni he pedido, ni he pagado, ni he autorizado a nadie para eso».

Para el exalcalde socialista «sorprende hasta qué punto hay quien no tiene ningún problema en utilizar el nombre de otros para manipular y por ello ya lo he puesto en conocimiento de la Policía Local para denunciarlo. Esto tiene un nombre: manipulación y engaño. ¿Con qué objetivo? Que cada uno malpiense lo que quiera».

Lavapiés averiados en pleno verano

Los lavapiés de la playa del Fortí haya ya días que están averiados. El Ayuntamiento ha informado al respecto que existe una avería en la infraestructura de la estación de bombeo que está generando incidencias en el funcionamiento habitual de esta instalación.

La reparación de la avería, al afectar a la estación de bombeo, corresponde a la Generalitat Valenciana, que es la responsable de su mantenimiento y funcionamiento, mediante la Consellería de Turismo.

Desde la concejalía de Turismo se trasladó la necesidad de que esta reparación se agilice lo antes posible. Así mismo, la Conselleria nos ha trasladado que ya se está valorando la posibilidad de sustituir los motores de la estación de bombeo.