Fallece el artista de les Alqueries y luchador por la segregación Antonio Marco Molés
Además de su faceta artística, Marco defendió la independencia de les Alqueries respecto a Vila-real, un hito que se logró en 1985
Antonio Marco Molés, reconocido artista plástico de les Alqueries y una de las cabezas visibles en el proceso que en el año 1985 concluyó con la segregación de este municipio respecto del de Vila-real, ha fallecido en su localidad, según informan desde el Ayuntamiento.
Por cientos se cuentan sus creaciones pictóricas de este alqueriero nacido en 1929, entre las que están las que decoran ambos lados del altar de la parroquia de la Mare de Déu del Niño Perdido, en les Alqueries, así como las paredes de entidades y viviendas particulares dentro y fuera de España.
Una actividad artística que conjugó durante años con su labor en el seno de la Coordinadora de Segregación, con el objetivo de lograr la ansiada independencia de su localidad natal.
De esta manera, con su fallecimiento, les Alqueries no solo pierde a un artista apreciado y reconocido en el mundo, sino también un apasionado de su pueblo y de sus gentes.
Desde el Ayuntamiento han hecho público “con profundo pesar” la muerte de Antonio Marco, “ilustre vecino y artista de nuestro municipio”.
Brillante trayectoria
Y añaden: “Antonio Marco inició su brillante trayectoria profesional hace 60 años con su primera exposición individual en el Ateneo Mercantil de València y, desde entonces, desarrolló una carrera impecable, marcada por el talento, la creatividad, la sensibilidad y el compromiso con la sociedad”.
Asimismo, destacan su papel en favor de la independencia de les Alqueries respecto de Vila-real, por su contribución a lograr “un hito clave en nuestra identidad como municipio”.
“Desde el Ayuntamiento queremos rendir un sincero homenaje y reconocimiento a su trayectoria profesional y a su influencia en la vida cultural y social de les Alqueries. Y expresamos nuestro más sentido pésame y condolencias a sus familiares y amigos”.
