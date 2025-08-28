Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece el artista de les Alqueries y luchador por la segregación Antonio Marco Molés

Además de su faceta artística, Marco defendió la independencia de les Alqueries respecto a Vila-real, un hito que se logró en 1985

Antonio Marco, custodiado por el alcalde de les Alqueries, Antonio Gil; y el presidente de la Fundación Caja Rural de les Alqueries, Juan Carlos Monfort.

Antonio Marco, custodiado por el alcalde de les Alqueries, Antonio Gil; y el presidente de la Fundación Caja Rural de les Alqueries, Juan Carlos Monfort. / Mediterráneo

Josep Carda

Les Alqueries

Antonio Marco Molés, reconocido artista plástico de les Alqueries y una de las cabezas visibles en el proceso que en el año 1985 concluyó con la segregación de este municipio respecto del de Vila-real, ha fallecido en su localidad, según informan desde el Ayuntamiento.

Por cientos se cuentan sus creaciones pictóricas de este alqueriero nacido en 1929, entre las que están las que decoran ambos lados del altar de la parroquia de la Mare de Déu del Niño Perdido, en les Alqueries, así como las paredes de entidades y viviendas particulares dentro y fuera de España.

Una actividad artística que conjugó durante años con su labor en el seno de la Coordinadora de Segregación, con el objetivo de lograr la ansiada independencia de su localidad natal.

De esta manera, con su fallecimiento, les Alqueries no solo pierde a un artista apreciado y reconocido en el mundo, sino también un apasionado de su pueblo y de sus gentes.

Desde el Ayuntamiento han hecho público “con profundo pesar” la muerte de Antonio Marco, “ilustre vecino y artista de nuestro municipio”.

Brillante trayectoria

Y añaden: “Antonio Marco inició su brillante trayectoria profesional hace 60 años con su primera exposición individual en el Ateneo Mercantil de València y, desde entonces, desarrolló una carrera impecable, marcada por el talento, la creatividad, la sensibilidad y el compromiso con la sociedad”.

Asimismo, destacan su papel en favor de la independencia de les Alqueries respecto de Vila-real, por su contribución a lograr “un hito clave en nuestra identidad como municipio”.

Noticias relacionadas y más

“Desde el Ayuntamiento queremos rendir un sincero homenaje y reconocimiento a su trayectoria profesional y a su influencia en la vida cultural y social de les Alqueries. Y expresamos nuestro más sentido pésame y condolencias a sus familiares y amigos”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La vida en un pueblo de Castellón, insostenible por una sola vecina: más de 500 personas la denuncian
  2. Herido en una cogida en los Bous a la Mar de Benicarló
  3. Susto en los 'bous al carrer': Un hombre embriagado resulta volteado por el toro embolado en Forcall
  4. Los arquitectos premian la antigua estació de Moncofa, pese a su abandono por Adif
  5. Restaurarán la fachada y acceso de un histórico hotel del interior de Castellón
  6. Vall d’Alba disfruta de un multitudinario encierro de seis toros cerriles de Partido de Resina
  7. Brutal acto de maltrato animal en Castellón: un gato quemado vivo y con los ojos arrancados
  8. El Ayuntamiento de la Vall intensifica la supervisión de la nueva residencia tras recibir quejas de usuarios

Gran susto en Alcalà por una aparatosa cogida en el Concurso de Emboladores

Gran susto en Alcalà por una aparatosa cogida en el Concurso de Emboladores

Arranca la modernización de la subestación eléctrica de l’Alcora valorada en 2,6 millones

Arranca la modernización de la subestación eléctrica de l’Alcora valorada en 2,6 millones

L'Alcora inicia la cuenta atrás para los actos taurinos de las fiestas del Cristo, con 15 astados

L'Alcora inicia la cuenta atrás para los actos taurinos de las fiestas del Cristo, con 15 astados

El exalcalde de Vinaròs Alsina denuncia ante la policía la utilización de su nombre sin consentimiento en una recogida de firmas

El exalcalde de Vinaròs Alsina denuncia ante la policía la utilización de su nombre sin consentimiento en una recogida de firmas

Niños y jubilados protagonizan la jornada festiva del miércoles en Villahermosa

Niños y jubilados protagonizan la jornada festiva del miércoles en Villahermosa

Tregua cultural en Nules para encarar la segunda mitad de sus fiestas patronales

Tregua cultural en Nules para encarar la segunda mitad de sus fiestas patronales

Onda forma a comerciantes y hosteleros para ganar en competitividad

Onda forma a comerciantes y hosteleros para ganar en competitividad

Burriana luce una nueva joya modernista: la 'casa Font de Mora' recupera el esplendor de 1905

Burriana luce una nueva joya modernista: la 'casa Font de Mora' recupera el esplendor de 1905
Tracking Pixel Contents