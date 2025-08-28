Onda presenta el cartel de la Fira 2025 con el lema ‘El punt de la festa’

El Ayuntamiento de Onda ha presentado este jueves el cartel anunciador de la Fira d’Onda 2025, obra de la artista castellonense Gemma Gil Torrente, que este año lleva por lema El punt de la festa. La pieza refleja la unión de música, tradición y patrimonio que caracterizan a las celebraciones ondenses, con el castillo de las 300 Torres como protagonista, los encierros taurinos y los elementos más representativos del casco histórico.

La autora del cartel, Gemma Gil, firma el cartel en presencia de la alcaldesa Ballester y el concejal Puig. / Mediterráneo

El cartel ha sido desvelado por la reina de la Fira 2025, Inés Ramón, acompañada por su Dama de Honor, Paula Rubio, en un acto celebrado en la Casa de la Cultura. En esta línea, el concejal del área, Sergio Puig, ha valorado el trabajo de la autora y el significado de la obra: “Nuestra Fira es tradición, cultura, música y los momentos compartidos entre vecinos y visitantes, por lo que el cartel es una invitación a vivir intensamente la Fira, porque Onda es el punto de encuentro de la fiesta”.

Una obra cargada de simbolismo

El cartel combina ilustraciones de los toros del encierro, los tejados y cúpulas azules de la ciudad, la iglesia de la Asunción y el propio castillo, rodeados de notas musicales y fuegos artificiales que evocan la alegría colectiva. Además, la autora ha querido resaltar el carácter acogedor y participativo de la Fira, representando tanto la tradición taurina como la riqueza cultural y festiva del municipio.

Imagen del cartel anunciador de la Fira d'Onda del 2025. / Mediterráneo

Tras la presentación oficial, a la que ha asistido la alcaldesa, Carmina Ballester, se ha inaugurado la exposición con las 24 piezas participantes en esta edición del concurso, que permanecerá abierta al público en la Casa de la Cultura hasta el próximo 13 de septiembre.

Para cerrar el acto, Puig ha aprovechado para felicitar a la ganadora y agradecer la implicación de todos los artistas. “Con cada edición comprobamos el gran talento que tenemos en nuestra tierra y cómo nuestros creadores son capaces de plasmar la esencia de Onda en una obra gráfica que ya forma parte de la historia de la Fira”, ha señalado.