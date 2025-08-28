De Las Ventas a Segorbe: el espectacular toro de Ripollés que todos quieren fotografiar

Después de ser un atractivo de las principales plazas estatales, como Las Ventas de Madrid, la valenciana en Fallas y la castellonense en la Magdalena, la escultura del toro del artista Ripollés que tanto atrae la atención se podrá admirar en la capital del Palancia. Será uno de los atractivos de las fiestas patronales, situándose a la entrada de la Glorieta Municipal de la ciudad desde este sábado, 30 de agosto.

El escultor de Castellón, que destaca por acercar el arte urbano a la sociedad, pone en valor la fiesta taurina y tiene el objetivo de que su escultura que ensalza al toro siga viajando por las fiestas taurinas españolas.

"Para Segorbe es todo un honor contar con una obra de arte de tal magnitud en una zona tan emblemática como es nuestra glorieta, de manera que esperamos que el máximo número de personas disfruten de ella y puedan fotografiarse llevándose los mejores recuerdos de nuestras fiestas", han manifestado la alcaldesa, M.ªCarmen Climent, y el concejal de Festejos Taurinos, Aitor Aparicio.