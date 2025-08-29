El Ayuntamiento de Vinaròs se queda sin secretario, interventor y tesorero en tan solo un año

El Ayuntamiento de Vinaròs ha perdido en poco tiempo su núcleo de control interno en lo que se refiere a técnicos municipales de carrera de la escala de administración local con habilitación de carácter nacional. Los tres puestos de máxima responsabilidad técnico-jurídica, el de Secretario, Interventor y Tesorero, han dejado su cargo en el consistorio vinarocense en poco más de un año, tras solicitar su traslado a otras administraciones. El primero en marchar fue el secretario, tras él el tesorero y el último en solicitar el traslado ha sido el Interventor, aunque no podrá hacerlo hasta que se incorpore un sustituto. Queda tan solo el vicesecretario, curiosamente el puesto que tanto PP como PVI, se habían propuesto eliminar cuando estaban en la oposición por considerarlo innecesario.

El equipo de gobierno ha tenido que actuar con celeridad para poder cubrir cuanto antes dos de estos puestos (Interventor y Tesorero) de momento con sustitutos provisionales, para no quedarse en una situación de vulnerabilidad administrativa que pudiera afectar directamente a la seguridad jurídica y financiera del Ayuntamiento y no implique alguna parálisis. Un decreto de alcaldía firmado a finales de julio, daba publicidad a las bases y convocatoria para proveer preferentemente en nombramiento provisional o en su defecto en comisión de servicios los puestos de Interventor municipal y Tesorero municipal. La incorporación para el puesto de Interventor, mediante sistema de nombramiento provisional, podrá ser cubierto, al recaer en una técnico funcionaria del ayuntamiento de Alfaz del Pi, única que se presentó, y su incorporación se estima durante la primera quincena del septiembre del 2025, mientras que, para el puesto de tesorero, que se esperaba con incorporación de carácter inmediato, no ha habido aspirantes que se hayan presentado y el procedimiento se ha declarado desierto.

Amat: “No hay preocupación”

Desde el equipo de gobierno, el vicealcalde, Juan Amat, ha señalado que desde el equipo de gobierno “no hay ninguna preocupación, porque en el Ayuntamiento de Vinaròs la Secretaría está cubierta por un habilitado nacional en la actualidad, ya que tenía dos habilitados en el puesto de secretaría cuando el tamaño de la ciudad evidencia que con uno sobra, como la mayoría de municipios de 30.000 habitantes”. Por otro lado, Amat ha explicado que “al Interventor no se le ha autorizado la salida hasta que haya otro habilitado nacional dispuesto a venir, y el tesorero está perfectamente cubierto por la TAG que ha desarrollado esas funciones durante más de 10 años”. Amat ha descartado que estas tres bajas en técnicos de alto rango se deban a una posible tensión con el equipo de gobierno. “Como todos, se suelen ir porque donde van cobran más o porque se acercan a sus lugares de origen”, señala, y considera “mucho más problemática la salida de arquitectos, policías o ingenieros que se han ido no solo este año, también en años anteriores, sin que podamos hacer nada al respecto y sin tener garantizado que alguien ocupe sus puestos rápidamente”.

Crisis interna, según el PSOE

Sin embargo, el hecho de que estos tres técnicos municipales se hayan marchado en un breve espacio de tiempo de sus puestos en el consistorio vinarocense se considera desde el Partido Socialista como un claro síntoma de crisis interna o tensiones y desconfianza de los técnicos con el equipo de gobierno. Desde este partido se ha manifestado su “profunda preocupación por el hecho que en un año se haya desmontado completamente el equipo de técnicos habilitados nacionales que con tanto esfuerzo y tiempo se consiguió afianzar en el consistorio, dotándolo de profesionales de primer nivel”. El portavoz, Guillem Alsina, considera preocupante especialmente “la huida de los habilitados nacionales, pues son los encargados de fiscalizar la acción de gobierno, y todo hace pensar que el tripartito de derechas ha querido apartar a quien quería poner límites”.

Una “crisis de personal” que los socialistas dicen que no se limita a los habilitados, sino que “es generalizada en el Ayuntamiento por las maneras autoritarias de tratar a los funcionarios”. Un ejemplo, según el PSOE local “es el grave deterioro de la Brigada Municipal, hoy prácticamente desmantelada, con una docena de vacantes sin cubrir”, lo que se interpreta desde el partido de la oposición como “una estrategia deliberada del PP y del PVI por dejar caer este departamento y hacer fracasar la gestión del concejal de Obras de VOX y, posiblemente, privatizar el servicio”.