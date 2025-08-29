Benicàssim actualiza los horarios y fechas permitidos para las quemas agrícolas
Esta práctica queda terminantemente prohibida en la época más propicia a los incendios, entre el 1 de junio y el 15 de octubre, en terrenos ubicados a menos de 500 metros de espacio forestal
El pleno del Ayuntamiento de Benicàssim ha aprobado la modificación del plan de quemas para el término municipal que, tal como ha explicado la concejala de Medio Ambiente, Vanesa Batalla, “es el instrumento que regula la actividad de quema de restos agrícolas y vegetación en la zona, en el cual se establecen las condiciones y períodos para la realización de quemas y el procedimiento de presentación a través de declaración responsable o autorización".
En concreto, el documento establece que el periodo de tiempo en el que se permiten para pequeñas y microexplotaciones agrarias del término municipal situadas en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros de terrenos forestales), es del 16 de octubre al 31 de mayo en un horario comprendido entre la salida del sol y las 13.30 horas. Y para el resto de las parcelas agrícolas ubicadas a más de 500 metros de terrenos forestales, las quemas se permiten en el mismo horario pero durante todo el año, a excepción de la Semana Santa.
Normativa específica
La corporación municipal benicense ha dado el visto bueno al documento con los votos favorables del PP, el PSPV-PSOE y Vox, y con la abstención de Compromís y del concejal no adscrito. El plan establece la normativa específica para la realización de estas actividades, en cumplimiento de la legislación autonómica y estatal en materia de prevención de incendios.
De esta forma, queda prohibida esta práctica entre el 1 de junio y el 15 de octubre, en terrenos ubicados a menos de medio kilómetro de espacios forestales, así como desde el Jueves Santo hasta el lunes de Sant Vicent y cuando se decrete el nivel 3 de pre emergencias por riesgos de incendios. Asimismo, las declaraciones responsables o las autorizaciones para realizar quemas de restos agrícolas pueden quedar sin efecto a causa de cambios climáticos, como la aparición de vientos fuertes o de poniente. El incumplimiento de esta normativa puede acarrear sanciones.
