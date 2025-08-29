Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benicàssim actualiza los horarios y fechas permitidos para las quemas agrícolas

Esta práctica queda terminantemente prohibida en la época más propicia a los incendios, entre el 1 de junio y el 15 de octubre, en terrenos ubicados a menos de 500 metros de espacio forestal

Las quemas de restos agrícolas en parcelas ubicadas a menos de 500 metros de terrenos forestales están prohibidas del 1 de junio al 15 de octubre.

Las quemas de restos agrícolas en parcelas ubicadas a menos de 500 metros de terrenos forestales están prohibidas del 1 de junio al 15 de octubre. / Mediterráneo

Concha Marcos

Benicàssim

El pleno del Ayuntamiento de Benicàssim ha aprobado la modificación del plan de quemas para el término municipal que, tal como ha explicado la concejala de Medio Ambiente, Vanesa Batalla, “es el instrumento que regula la actividad de quema de restos agrícolas y vegetación en la zona, en el cual se establecen las condiciones y períodos para la realización de quemas y el procedimiento de presentación a través de declaración responsable o autorización".

El pleno de Benicàssim ha dado su visto bueno a la actualización del plan de quemas agrarias.

El pleno de Benicàssim ha dado su visto bueno a la actualización del plan de quemas agrarias. / Mediterráneo

En concreto, el documento establece que el periodo de tiempo en el que se permiten para pequeñas y microexplotaciones agrarias del término municipal situadas en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros de terrenos forestales), es del 16 de octubre al 31 de mayo en un horario comprendido entre la salida del sol y las 13.30 horas. Y para el resto de las parcelas agrícolas ubicadas a más de 500 metros de terrenos forestales, las quemas se permiten en el mismo horario pero durante todo el año, a excepción de la Semana Santa.

Normativa específica

La corporación municipal benicense ha dado el visto bueno al documento con los votos favorables del PP, el PSPV-PSOE y Vox, y con la abstención de Compromís y del concejal no adscrito. El plan establece la normativa específica para la realización de estas actividades, en cumplimiento de la legislación autonómica y estatal en materia de prevención de incendios.

Noticias relacionadas y más

De esta forma, queda prohibida esta práctica entre el 1 de junio y el 15 de octubre, en terrenos ubicados a menos de medio kilómetro de espacios forestales, así como desde el Jueves Santo hasta el lunes de Sant Vicent y cuando se decrete el nivel 3 de pre emergencias por riesgos de incendios. Asimismo, las declaraciones responsables o las autorizaciones para realizar quemas de restos agrícolas pueden quedar sin efecto a causa de cambios climáticos, como la aparición de vientos fuertes o de poniente. El incumplimiento de esta normativa puede acarrear sanciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La vida en un pueblo de Castellón, insostenible por una sola vecina: más de 500 personas la denuncian
  2. Herido en una cogida en los Bous a la Mar de Benicarló
  3. Susto en los 'bous al carrer': Un hombre embriagado resulta volteado por el toro embolado en Forcall
  4. Los arquitectos premian la antigua estació de Moncofa, pese a su abandono por Adif
  5. Gran susto en Alcalà por una aparatosa cogida en el Concurso de Emboladores
  6. De Las Ventas a Segorbe: el espectacular toro de Ripollés que todos quieren fotografiar
  7. El Ayuntamiento de Vinaròs se queda sin secretario, interventor y tesorero en tan solo un año
  8. Vall d’Alba disfruta de un multitudinario encierro de seis toros cerriles de Partido de Resina

Benicàssim actualiza los horarios y fechas permitidos para las quemas agrícolas

Benicàssim actualiza los horarios y fechas permitidos para las quemas agrícolas

Programación oficial de las fiestas del Santísimo Cristo del Calvario de l'Alcora 2025: todos los actos

Programación oficial de las fiestas del Santísimo Cristo del Calvario de l'Alcora 2025: todos los actos

¡Arrancan las fiestas en Burriana! El Mesón del Vino y de la Tapa, epicentro de la Misericòrdia 2025

¡Arrancan las fiestas en Burriana! El Mesón del Vino y de la Tapa, epicentro de la Misericòrdia 2025

Un accidente múltiple en Valencia, con más de 20 km de atasco, afecta a las fiestas de un pueblo de Castellón

Un accidente múltiple en Valencia, con más de 20 km de atasco, afecta a las fiestas de un pueblo de Castellón

La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado

La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado

El Ayuntamiento de Vinaròs se queda sin secretario, interventor y tesorero en tan solo un año

El Ayuntamiento de Vinaròs se queda sin secretario, interventor y tesorero en tan solo un año

Los vecinos de Vall d'Alba rinden tributo a la Inmaculada Concepción

Los vecinos de Vall d'Alba rinden tributo a la Inmaculada Concepción

L’Alcora une fuerzas y urge al Consell a reactivar el bus de las 7.00 horas a Castelló

L’Alcora une fuerzas y urge al Consell a reactivar el bus de las 7.00 horas a Castelló
Tracking Pixel Contents