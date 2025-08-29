Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desaparecido en Nules: La familia de Francisco Beltrán Mechó pide ayuda para encontrarlo

Sus padres no saben nada de este vecino de 46 años desde este jueves

Buscan en Nules a Francisco Beltrán Mechó, del que no tienen noticias desde este jueves.

Buscan en Nules a Francisco Beltrán Mechó, del que no tienen noticias desde este jueves. / MEDITERRÁNEO

Mònica Mira

Nules

La desesperación de un matrimonio de Nules les ha llevado a hacer un llamamiento público con el que pedir ayuda para localizar a su hijo, del que no tienen noticias desde el este jueves.

Francisco Beltrán Mechó, de 46 años, salió de casa vestido con un pantalón corto vaquero y una camiseta gris, al menos, esos son los detalles que recuerda la familia. Aseguran que debería haber ido a trabajar, pero no se presentó, lo que no sería nada habitual, de ahí la preocupación.

Según parece, personas próximas a la familia habrían recibido noticias de que este viernes, sobre las 6.30 horas, podrían haberle reconocido en una cafetería de la plaza Mayor. En cualquier caso, sus allegados no han podido contactar con él ni saben de su paradero, como se ha mencionado, desde el jueves.

Noticias relacionadas y más

Piden a quien pueda reconocerlo, que se pongan en contacto con la Policía Local para informar y así poder localizarlo cuanto antes.

