Los disfraces de las peñas en las fiestas de Nules son un triunfo de la originalidad y la participación

El pasacalle de disfraces incluido en la programación de las fiestas patronales de Nules el jueves por la noche no defraudó. La expectación generada por este acto se vio cubierta por la originalidad y en algunos casos la sorprendente elaboración de las indumentarias y carros del centenar de peñas que se sumaron a la celebración.

Cada edición, el jurado lo tiene más difícil a la hora de escoger quién se lleva los diferentes premios de este certamen, como el de la mejor crítica, que se lo llevó La Perdició con su tema sobre una peluquería, en la que «sales peor que entras», y que hizo alusión a temas de actualidad local como el calor por falta de aire acondicionado en el Teatro Municipal, o las dificultades para leer el libro de fiestas.

El premio a la mejor coreografía se le adjudicó a Descolo-K; el de mejor carro, a Valhalla. En cuanto a los tres premios para el mejor disfraz, el primero fue para El Xuplit, el segundo para l’Afirmació y el tercero para El Crit.

Desde el Ayuntamiento destacan la participación en el jurado de Soledad Mechó, responsable del departamento de Artes Plásticas del IES Gilabert de Centelles; Melania Bueno, representante del Carnaval de Castelló; Marisol Ballester, presidenta de Caixa Rural Nules; Joan Gavara, cronista oficial de la Vila, i Rosa Ventura, tercera teniente de alcalde de Nules.

Un toro de aniversario

Este viernes, los toros han vuelto a copar buena parte de la programación festiva, con dos exhibiciones. La del embolado patrocinado por el Ayuntamiento (al cierre de esta edición) y por la tarde, la de un ejemplar de Román Sorando adquirido por la peña L’Esgarró para celebrar su décimo aniversario.

La presentación del toro de Román Sorrando patrocinado por l'Esgarró ha sido aplaudida por los aficionados. / GAVARA

Han acertado en la elección, en especial por su planta. Los aficionados han coincidido en destacar su buena presentación, y tampoco ha habido discusión en cuanto a los detalles de calidad que ha mostrado ante los recortadores. Aunque ha acusado falta de fuerza por momentos, ha sabido compensarlo con su empeño, defendiéndose en la plaza, donde ha permanecido buena parte de la exhibición.

Espectacular primer plano del toro de Román Sorrando exhibido en las fiestas de Nules / GAVARA

En la segunda parte de la lidia ha recorrido parte de la Vila, donde ha acabado por desfondarse. Falto de energía, ha encarado la calle la Soledat prácticamente al paso, siguiendo al integrante de la Comissió del Bou que lo citaba con un trapo atado al extremo de una caña. Ha entrado por sí solo al corro, sin cuerda.