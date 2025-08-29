La fiesta estalla en Burriana: el ‘Esclafit’ inaugura la Misericòrdia 2025 /

Burriana ha iniciado este viernes oficialmente las celebraciones patronales en honor a la Mare de Déu de la Misericòrdia con la tradicional entrada de peñas, que ha culminado en la plaza Mayor con el esperado Esclafit del cohete anunciador. Cientos de personas se han reunido para vivir este arranque, en un ambiente de música, confeti y agua, que marca el comienzo de diez días de fiesta.

Desde mediodía, los casals y locales de las peñas compartieron comidas y brindis antes de recorrer las calles. A esa misma hora se inauguró el mesón del vino y de la tapa, donde el alcalde, Jorge Monferrer; y la concejala de Fiestas, Paloma Boix, acompañados por las reinas falleras, Claudia Sabater y Valeria Cuadros, celebraron la apertura con el disparo de una traca y un castillo de fuegos.

Novedad infantil

Ya por la tarde, los más pequeños pudieron disfrutar de la novedad introducida por el Ayuntamiento en la presente edición con la entrada infantil que siguió el recorrido habitual desde la plaça 9 d’Octubre, pero sin el elemento del agua, con la participación de decenas de niños acompañados por charanga y animadores. A continuación, las peñas adultas recorrieron el itinerario tradicional hasta llegar a la plaza Mayor, donde todas las miradas se dirigieron al balcón del Ayuntamiento, donde esperaban las máximas representantes festivas.

Las jóvenes dirigieron unas palabras a los asistentes y, tras el disparo del cohete anunciador, las jóvenes empuñaron las mangueras y remojaron a la multitud entre risas y confeti.

Mañana, sábado, la ciudad vivirá uno de los días más fuertes en lo que significará también el arranque de los actos taurinos.