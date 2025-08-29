L’Alcora une fuerzas y urge al Consell a reactivar el bus de las 7.00 horas a Castelló

La unanimidad marcó ayer la aprobación, durante el pleno celebrado por la corporación municipal de l’Alcora, de la propuesta presentada por el PSPV-PSOE para reclamar a la Generalitat la recuperación del autobús de las siete de la mañana, tras dejarse de prestar el servicio en ese horario.

La urgencia de la petición estriba en la necesidad de que la salida del transporte público a esa hora se restaure antes de iniciarse el curso, con la finalidad de garantizar que el alumnado alcorino que estudia fuera de la localidad, como es el caso de los universitarios, lleguen puntualmente a sus clases.

Pese a que el pasado mes de febrero, el alcalde, Samuel Falomir, se reuniera con el conseller de Movilidad, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y tras remitirse varios escritos, la situación sigue sin tener una solución.

Recuperación inmediata

En la moción aprobada por todos los grupos políticos del consistorio, se exige al Consell la recuperación «inmediata» del autobús de las 7.00 horas con destino a Castelló, como ya se contemplaba en el contrato anterior.

«Garantizar unos horarios de transporte público adecuados es una responsabilidad de las administraciones para responder a las necesidades reales de la ciudadanía" Samuel Falomir — Alcalde de l'Alcora

«Garantizar unos horarios de transporte público adecuados es una responsabilidad de las administraciones para responder a las necesidades reales de la ciudadanía. En el caso de l’Alcora, el autobús que, con el anterior contrato, salía a las siete de la mañana hacia la capital de la Plana, permitía que el alumnado y otros usuarios llegaran puntualmente a sus obligaciones», señala Falomir.

La nueva adjudicación ha supuesto un aumento de expediciones, pero se ha fijado la primera salida a las 7.15 horas, lo que genera dificultades a los alumnos que inician sus clases en la UJI a primera hora de la mañana, para llegar a hora a la universidad.