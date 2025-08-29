El sexto toro de las fiestas de Nules, el mejor de los exhibidos hasta ahora

En el cartel taurino de las fiestas patronales de Sant Bartomeu, este jueves era el día del tercer bou per la Vila patrocinado por el Ayuntamiento de Nules. Un ejemplar de la ganadería La Campana que se ganó el título de la bravura, distinguiéndose de los cinco que le han precedido en el programa hasta ahora.

Con una salida intensa en la que siguió con empeño al rodaor que lo recibió a la apertura del cajón, no tardó en desviarse por algunas de las calles del recinto de la Vila, por las que deambuló durante la primera parte del festejo, generando algunas situaciones de riesgo con arrancadas que motivaron a los aficionados que más se acercan, y que tienen en las estrechas calles del casco histórico un doble reto, el de medir sus habilidades al tiempo que ven reducidas sus opciones de ponerse a salvo.

Mantuvo ese juego hasta que incitado por esos mismos rodaors, volvió a la plaza, donde ofreció sus mejores momentos, en especial cuando empezaron a citarlo los maletillas con la muleta. Respondió al engaño y les permitió lucirse.

Un experto taurino que visitó el municipio con motivo de esta exhibición y que es habitual de los festejos de la comarca, describió su salida como «vibrante, con codicia y chispa, persiguiendo con fijeza a los recortadores». Destacó lo que el público en general pudo comprobar a simple vista, sus «hechuras, muy bonitas, rematadas con una buena encornadura».

El toro de La Campana regaló momentos de lucimiento a los ‘rodaors’. / FERNANDO MARTÍNEZ

Desde la Comissió del Bou, su presidente, Javi Edo, reconoció que de los seis toros que han salido al recinto de la Vila desde el sábado pasado, «este ha sido el más completo». Y tanto se entregó durante todo el festejo, que cuando llegó el momento de encordarlo, se rindió a la evidencia de que todo había acabado. Bomba no tuvo ni que lanzar la soga, desde el interior de un cadafal, dejó caer el lazo sobre la cornamenta, lo ajustó a la cabeza del animal con la mano y lo demás fue esperar a que recorriera la distancia que lo separaba del corro.

El día más esperado

El tercer bou per la Vila patrocinado por el Ayuntamiento coincidió en la agenda con uno de los días más esperados de la programación, si se tiene en cuenta que muchas de las peñas llevan días preparándose para su participación en el pasacalle de disfraces.

Incluso antes de que comenzaran las fiestas, ya se podía ver movimiento en los casales, porque cada año el empeño es mayor para conseguir alguno de los premios que se conceden en este particular concurso, que tiene en la plaza Mayor su momento culminante.

Además de escoger temática y crítica, los peñistas idean coreografías y destilan originalidad, con diseños muchas veces sorprendentes por su elaboración.