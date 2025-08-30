Benicàssim resuelve el PAI del sector del Serradal, tras años de bloqueo

El pleno del Ayuntamiento de Benicàssim aprobó ayer la resolución contractual del programa de actuación integrada (PAI) para el desarrollo del sector 5 del suelo urbanizable, ubicado en la zona sur del municipio, en el entorno del camino Serradal, entre el PAI del Golf y la avenida Doctor Fleming, con una superficie de 260.000 metros cuadrados y que se adjudicó a Urbanizadora El Toll, SL

La decisión llega tras considerar como causa de resolución el incumplimiento de los plazos recogidos en el convenio urbanístico firmado, que impedían la normal ejecución de las actuaciones.

El concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, explicó durante la sesión que se trata de un sector clave por su función de conexión de distintas islas urbanas. Según detalló, "el PAI se aprobó en el 2006, pero quedó paralizado por la falta de desarrollo del barranco de la Parreta, una infraestructura necesaria para su avance. Tras más de 16 años bloqueado, el urbanizador solicitó la resolución contractual ante la imposibilidad de asumir los elevados costes respecto a los previstos inicialmente".

Diques en el humedal

Díaz recordó que el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha una nueva solución con el sistema de diques alrededor de la zona del humedal, lo que permitirá mitigar los problemas de inundabilidad causados por el barranco. No obstante, al no haberse cumplido las obligaciones contractuales, los técnicos municipales avalaron la rescisión, en la misma línea que la aplicada en su día al proyecto del PAI Benicàssim Golf.

Con la aprobación plenaria, se resuelven también las alegaciones presentadas por la mercantil y se acuerda iniciar un procedimiento de reversión de la actuación, salvo que en el futuro un nuevo instrumento urbanístico permita desarrollar el ámbito en condiciones similares. El acuerdo contempla la posibilidad de interponer los recursos legales pertinentes.

Tres vías posibles

Díaz explicó que, tras la desaparición del agente urbanizador, el desarrollo del sector 5 tiene tres posibles vías. La primera sería a través de la propia acción de los propietarios mediante una agrupación de interés urbanístico, aunque en este caso resulta complicado al estar el suelo muy fraccionado entre casi 100 fincas registrales.

Otra opción es la gestión directa por parte del Ayuntamiento, algo poco viable al no contar con medios técnicos propios suficientes y tener que externalizar gran parte del trabajo, lo que alargaría el proceso durante varios años.

Y la tercera fórmula, y puede que la más viable, pasaría por convocar un concurso público para que se presenten empresas.