Burriana arranca los actos taurinos de la Misericòrdia con un encierro limpio y multitudinario

Los actos taurinos de la Misericòrdia han comenzado con el encierro de toros de la ganadería La Espuela y vacas de corro, impulsado por la peña Els Braus con la colaboración del Ayuntamiento. El recorrido, que transcurrió desde la calle la Misericòrdia por Sant Blai y el Barranquet, volvió a reunir a corredores y público en una cita marcada por la emoción y la tensión propias del acto.

La carrera se desarrolló de forma limpia, con los astados agrupados en todo momento, aunque dejó una curiosa anécdota: el grupo de toros dio la vuelta cuando iba a entrar al corro, prolongando unos minutos más la expectación de los asistentes. Tras el encierro, la actividad se trasladó al recinto taurino, donde se celebró la primera exhibición de toros y vacas de corro, también organizada por Els Braus.

Programación

La programación festiva continuará esta tarde a las 18.00 horas con la vertiente gastronómica de la Fira del Coent, en la plaza de la Mercè. Vecinos y visitantes podrán compartir tapas y degustaciones en un ambiente de convivencia, mientras los más pequeños disfrutarán de los juegos de madera instalados en el entorno, una propuesta familiar que se suma a la agenda de la jornada.

La expectación regresará al recinto de la vila a partir de las 18.00 horas con la salida del astado ‘Trabajador’, de la ganadería Torrestrella y presentado por el consistorio, que inaugurará la primera jornada taurina de plaza. Después, la peña Dones del Bou aportará el toro ‘Capricho’, de la ganadería Hermanos Tornay, prolongando la emoción en los cadafales.

El día se cerrará a las 23.30 horas con la exhibición nocturna del bou embolat, que pondrá el broche a un intenso inicio de la programación taurina.